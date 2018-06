Die neue griechische Regierung und die Eurogruppe steuern auf einen Zusammenstoß zu. Ministerpräsident Alexis Tsipras macht seine Wahlversprechen wahr: Er will den Sparkurs beenden, verlangt einen Schuldenschnitt und weigert sich, weiter mit der Troika zusammenzuarbeiten.

Überraschen kann das nicht. Die Wähler haben ihm das Mandat zur Konfrontation erteilt, und Demokraten sollten sich nicht wundern, dass er tut, was er angekündigt hat. Auch die Tatsachen machen es im Übrigen verständlich.

Kein Zweifel, die Griechen haben viele Fehler gemacht. Sie haben sich mit gefälschten Statistiken in den Euro gelogen, wobei sie von der US-Bank Goldman Sachs, die den Betrug beglaubigte, kräftig unterstützt wurden. Und sie haben sich danach im Ausland unvernünftig hoch verschuldet, wobei wiederum die Banken, die ihnen das Geld geradezu nachwarfen, eine unrühmliche Rolle spielten.

Die den Griechen aufgezwungene Sparkur hat freilich die Dinge verschlimmert. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um ein Viertel; die Arbeitslosigkeit stieg von neun auf 27 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit auf über 50 Prozent, und der Schuldenberg wuchs von 125 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 177 Prozent. Wäre so etwas in Deutschland geschehen, säße Bernd Lucke längst im Kanzleramt.

Im Rückblick lässt sich nicht leugnen, dass die Strategie der Troika zu einem katastrophalen Fehlschlag geriet. Zwar waren die Eurozone und der Internationale Währungsfonds höchst freigiebig: Den Griechen wurden 226,7 Milliarden Euro geliehen, aber davon gingen nur 16 Prozent an die Regierung, der größte Teil floss weiter an die Banken. Zugleich mussten die öffentlichen Ausgaben um ein Fünftel gestutzt werden. Die Troika-Auflagen bewirkten daher einen dramatischen Abbau des Lebensstandards und des sozialen Netzes. Er trieb Millionen in die Armenküchen.

Von einem Aufbau war nichts zu spüren – die Troika lag in ihren Voraussagen beständig schief, wie Paul Krugman in der New York Times vorgerechnet hat. Ihre Maßnahmen würden schon 2012 nach kurzem Abschwung zu einem Wiederaufschwung der Wirtschaft führen, behaupteten sie. Bis dahin würde zwar die Arbeitslosigkeit auf 15 Prozent ansteigen, doch danach gehe es schnell wieder abwärts. Keine dieser Voraussagen ist eingetroffen. Alles wurde viel schlimmer.

Provokation allein ist keine Politik

Auch den jüngsten Prognosen der Troika, dass rasch Besserung eintrete, wenn Athen auf dem radikalen Sparkurs bleibe, braucht man daher wohl keinen Glauben zu schenken. Tsipras tut es nicht, deswegen hat er die Zusammenarbeit aufgekündigt. Eine Tragödie ist das nicht; das Mandat der Troika läuft ohnehin Ende Februar aus. Es werden sich andere Gremien der Geldgeber finden, um den künftigen Kurs abzustecken.

Natürlich muss Griechenland weiterhin Reformen verwirklichen. Aber es sollten keine Reformen sein, die große Teile des Volkes ins Elend stürzen (und bei den nächsten Wahlen der proto-faschistischen Goldenen Morgenröte zutreiben). Vielmehr sollte die EU Tsipras in seinem Kampf gegen Vetternwirtschaft, Steuerflucht und Bürokratie unterstützen. Aufbauhilfe aus dem neuen Brüsseler Investitionsprogramm sollte auf jeden Fall das Pochen auf Haushaltssanierung ergänzen.

Ein weiterer Schuldenschnitt darf dabei kein Tabu sein. Mehr und mehr Ökonomen sind dafür, linke wie rechte. Griechenland – darin sind sich die meisten einig – wird seine Schulden eh nie ganz tilgen können. Ein partieller Nachlass wäre deshalb kein Beinbruch.

Hilfreich wäre es freilich, wenn Tsipras und seine Leute sich angewöhnten, ihre Botschaft ohne schrille Töne, ohne Aggressivität und Selbstgerechtigkeit vorzutragen. Provokation allein ist keine Politik. Der Wille zum Kompromiss muss auch in Athen hinzutreten, wenn die griechische Krise nicht doch noch in den Kollaps des Euro und – wer darf es ausschließen? – den Zerfall der Europäischen Union münden soll. Außerdem wäre es nicht nur ein Akt der Courtoisie, sondern ein Ausweis von Klugheit, nicht die Hand zu beißen, die einen noch eine Weile füttern muss. Anders gesagt: Wer eh schon in einem tiefen Loch sitzt, sollte aufhören zu graben.