Vor der Syrien-Geberkonferenz am Dienstag in Kuwait hat die Bundesregierung neue Hilfsgelder in Höhe von 255 Millionen Euro zugesagt. Das Entwicklungsministerium hatte bereits am Montag 155 Millionen Euro zusätzlich versprochen. Vom Auswärtigen Amt werden weitere 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien und den Nachbarländern bereitgestellt, teilte Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit. Bislang sind 3,9 Millionen Syrer vor dem Bürgerkrieg in Nachbarländer geflohen.



"Es ist unsere Verantwortung, die Menschen nicht alleinzulassen, die nun schon im fünften Jahr unter den Folgen des grausamen Syrien-Konfliktes leiden", sagte Steinmeier. Fast zwölf Millionen Syrer seien im eigenen Land und in der Region auf der Flucht, mehr als sieben Millionen Kinder bekämen keine ausreichende Hilfe. "Die Nachbarstaaten Syriens, vor allem Libanon und Jordanien, sind durch die Zahl der Flüchtlinge längst an ihre Belastungsgrenzen gekommen."

Um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, hofft die UN bei der Geberkonferenz auf Zusagen in Höhe von 7,7 Milliarden Euro. Bei den beiden vorherigen Konferenzen waren der syrischen Bevölkerung 2,4 Milliarden Euro zugesichert worden. Nach UN-Angaben wurden die Zusagen teilweise nicht eingehalten.



Hilfsorganisationen beklagen immer wieder, dass sie für ihre Einsätze in Syrien nicht genug Geld erhalten. Im vergangenen Jahr waren die Hilfen der Vereinten Nationen nur zu 57 Prozent finanziert. Das Kinderhilfswerk Unicef kritisierte in diesem Monat, Hilfsappelle fänden kaum noch Resonanz.