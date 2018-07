Mit Rick Santorum ist ein alter Bekannter in den Kampf um die kommende Präsidentschaft eingestiegen. Der vehemente Verfechter von konservativen Familienwerten verkündete, er steige offiziell in die republikanischen Vorwahlen um die Nachfolge von US-Präsident Barack Obama ein. Der 57-Jährige versprach, sich in einer gewandelten Republikanischen Partei für Soziales einsetzen und für die Arbeiterklasse in den USA kämpfen zu wollen.

"Ich habe eine kühne Vision für Amerika, die klar und konservativ ist", sagte er bei der Ankündigung seiner Kandidatur im Bundesstaat Pennsylvania, für den er bereits als Senator diente. "Mit Ihrer Hilfe und der Gnade Gottes können wir dieses Land verändern." Er sei die beste konservative Wahl, um die "Maschine Clinton" zu besiegen, hieß es auf seiner Website in Anspielung auf seine Zeit als Senator während der Amtszeit von Präsident Bill Clinton.

Der Katholik hat sich öffentlich gegen Homosexualität und Abtreibung ausgesprochen. "Als Präsident werde ich für den Grundsatz einstehen, dass jedes Leben zählt: das der Armen, der Behinderten und der Ungeborenen", sagte er. Santorum betont außerdem seine Herkunft aus einer Arbeiterfamilie und plädiert für eine Einheitssteuer sowie eine Abschaffung der Steuerbehörde IRS.

Der Vater von sieben Kindern landete in den republikanischen Vorwahlen im Jahr 2012 auf dem zweiten Platz und unterlag schließlich Mitt Romney. Er wolle nun in die Fußstapfen jener Parteikollegen treten, die das Rennen nach einem zweiten Platz in den Vorwahlen in den darauffolgenden Wahlen gewannen: die ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush sowie Ronald Reagan.

Neben sechs offiziell kandidierenden Republikanern dürfte sich Santorum auch gegen Floridas Ex-Gouverneur Jeb Bush durchsetzen müssen, dessen Kandidatur in den kommenden Wochen erwartet wird. Da das Bewerberfeld bei den Republikanern diesmal mächtiger und facettenreicher ist, dürfte es Santorum nun schwer haben, sich überhaupt für die zweite Phase der Auswahl zu qualifizieren. Für seine Ankündigung hatte er sich ein Lagerhaus nahe seiner Heimatstadt in Pennsylvania ausgesucht. Flankiert wurde er dabei von Fabrikarbeitern und sechs seiner sieben Kinder.