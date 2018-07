Über sieben Jahre hinweg reiste der irische Fotograf Donovan Wylie durch Nordirland, Afghanistan und die kanadische Arktis. Besonders faszinierten ihn die Wachtposten aus militärischen Konflikten. Seine Eindrücke stellte er in The Tower Series zusammen, die im Steidl Verlag erschienen ist. In den drei Fotobänden zeigt er fast menschenleere, ruhige und nachdenklich stimmende Bilder.