Der Kandidat für das sensible Amt war bereits auserkoren, sein Name den Medien gesteckt. Am Freitag voriger Woche porträtierte die Süddeutsche Zeitung ausführlich und wohlwollend Kurt Graulich, bis zu seiner Pensionierung Ende Februar Richter am Bundesverwaltungsgericht.

Graulich soll als Sonderermittler im Auftrag des NSA-Untersuchungsausschusses des Bundestages Einsicht in die geheimen Listen mit den Suchbegriffen des amerikanischen Nachrichtendienstes nehmen, die dieser dem BND mit der Bitte um Hilfe beim Ausspähen von Telefon- und Internetverkehr liefert.

Die Sozialdemokraten im Untersuchungsausschuss hatten Graulich ins Spiel gebracht, ihre Kollegen von der Union hatten zugestimmt. Gemeinsam hatten sie Graulich der Bundesregierung als "unabhängige sachverständige Vertrauensperson" vorgeschlagen, wie der Sonderermittler nun offiziell heißen soll.

Doch dann berichtete am vergangenen Wochenende die Bild am Sonntag: Die Amerikaner lehnen den Plan ab. Die Bundesregierung, so hatte die BamS in Washington vernommen, dürfe "keine Staatsgeheimnisse verraten". Auch keinem Sonderermittler, den sie auf Vorschlag des Parlaments selbst ernannt hat.

Ja, hat sich die Bundesregierung denn gar nicht mit den Amerikanern über die Idee eines Sonderermittlers beraten, bevor sie dem Untersuchungsausschuss Zustimmung signalisiert hat? Doch, das hat sie. Aber die Amerikaner, ist zu hören, haben eher ausweichend geantwortet.

Also musste die Bundesregierung am Ende allein entscheiden. Das hat sie getan und ist den Vorstellungen der Mehrheit des Untersuchungsausschusses gefolgt: Nämlich dass dieser über die Person des Ermittlers und dessen Untersuchungsauftrag entscheidet und dass die Regierung den Ermittler dann offiziell ernennt. Womit er gewissermaßen eine gemeinsame Institution von Exekutive und Legislative wäre. Die Amerikaner haben es ähnlich gemacht bei der 9/11-Kommission zur Untersuchung der Vorgeschichte der Anschläge auf das World Trade Center 2001. Damals saßen Kongressabgeordnete und Mitglieder der Regierung in einer Kommission.

Wohlgemerkt, die Bundesregierung folgt mit diesem Modell nur der Mehrheit des Ausschusses. Die Opposition will keinen Sonderermittler. Grüne und Linke fordern vielmehr, dass die Ausschussmitglieder die berühmten Selektorenlisten selber einsehen können. Sie werden wohl vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und auf Einsicht in die Listen klagen.



Kanzleramt sollte nicht von Zustimmung abrücken

Das Aufklärungsinteresse des Parlaments ist ein hohes Gut. Aber ein hohes Gut ist auch die Respektierung völkerrechtlich verbindlicher Abkommen, wie Deutschland und die USA sie zur Zusammenarbeit bei den Geheimdiensten geschlossen haben. Die Berufung eines vertrauenswürdigen, erfahrenen Sonderermittlers ist ein guter Weg, um diesem Dilemma zu entkommen. Dieser kann dem Untersuchungsausschuss ein klares Bild geben von der Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit der Suchbegriffe, ohne Details zu nennen, die sofort den Weg in die Öffentlichkeit finden würden.

Eines aber geht nicht. Das Kanzleramt kann nicht, nur weil aus Washington dunkle Drohungen kommen, von der Zustimmung abrücken, die es dem Untersuchungsausschuss am vergangenen Mittwoch schriftlich gegeben hat. Es sollte amerikanische Kritiker vielmehr daran erinnern, dass die US-Geheimdienste vom Kongress außerordentlich streng kontrolliert werden, weit strenger jedenfalls als bisher der BND vom Bundestag.

Das Parlament seinerseits sollte entschieden auf seinem Recht zur Aufklärung beharren. Ohnehin ist kaum vorstellbar, dass sich das Kanzleramt erneut blamieren will, nachdem es den Amerikanern schon das öffentlich angekündigte No-Spy-Abkommen nicht abringen konnte, das diese nie ernsthaft in Erwägung gezogen hatten.

Das Kanzleramt sollte nun vielmehr Kurt Graulich zügig berufen und ihn seine Arbeit aufnehmen lassen. Nicht Transparenz gefährdet die deutsch-amerikanischen Beziehungen, sondern eine jahrelang unentdeckte Kumpanei zwischen den Diensten, die bis heute das Licht demokratischer Öffentlichkeit scheut.