Die Zusagen der EU-Länder zur freiwilligen Aufnahme von 60.000 Flüchtlingen sind einem Medienbericht zufolge völlig unzureichend. In einem internen Arbeitspapier der luxemburgischen Ratspräsidentschaft zur Vorbereitung des EU-Innenministertreffens am Donnerstag heiße es: "Mit Blick auf die freiwilligen Zusagen der Mitgliedsländer gehen wir in die richtige Richtung, aber es sind noch erhebliche Anstrengungen zu leisten, um die vom Europäischen Rat vereinbarten Zahlen zu erreichen." Bisher seien die freiwilligen Zusagen bei der Verteilung der Migranten völlig unzureichend, zitiert die Tageszeitung Die Welt aus dem Papier.

Die EU-Kommission will 40.000 Flüchtlinge von Italien und Griechenland auf andere EU-Länder verteilen. Außerdem sollen weitere 20.000 Menschen aus Lagern etwa rund um Syrien in der EU neu angesiedelt werden. Die Präsidentschaft erwarte in den kommenden Tagen von den Mitgliedsländern neue Zusagen, die ambitionierter sein müssten als bisher. Die Umsiedelung der Flüchtlinge soll Griechenland und Italien entlasten. Da der Versuch scheiterte, dies über verbindliche Quoten zu erreichen, setzt die EU nun auf freiwillige Zusagen der Mitgliedstaaten.



Der Chef der christdemokratischen Mehrheitsfraktion (EVP) im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), forderte in der Welt derweil ernsthafte Konsequenzen, sollten weiterhin so viele Flüchtlinge aus Staaten des westlichen Balkans kommen. Die EU könne gerade von Beitrittskandidaten wie Serbien und Albanien verlangen, dass sie ihren Bürgern klar signalisieren, dass sie einen Missbrauch des Asylrechts nicht dulden werden, sagte Weber.

"Sollte der Missbrauch des europäischen Asylrechts durch Bürger des Westbalkans sich weiter fortsetzen, so muss die EU über die Wiedereinführung der Visapflicht nachdenken", sagte Weber. Außerdem werde ein andauernder Asylrechtsmissbrauch auch die Beitrittsgespräche mit Serbien und Albanien belasten. Die Grenzen zum Westbalkan müssten künftig besser geschützt werden.

Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) kommt ein Großteil der Asylsuchenden in Deutschland aus dem Westbalkan. Serbien, Bosnien und Montenegro wurden bereits zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, andere Länder wie Albanien und das Kosovo allerdings nicht. Die Anerkennungsquoten der Asylsuchenden aus dem Westbalkan sind minimal, weil die Flüchtlinge im Allgemeinen nicht als schutzbedürftig gelten.