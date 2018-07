Der Konflikt einiger europäischer Staaten in der Flüchtlingskrise weitet sich trotz der EU-Gipfelbeschlüsse aus: Österreich hat damit begonnen, Flüchtlinge in andere europäische Länder zurückzuschicken. Das teilte Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner mit.

Ausländische Migranten würden in Serbien und Kroatien kaum Asylanträge stellen, obwohl bereits diese Länder sicher seien, sagte Mikl-Leitner. Bereits jetzt schicke ihr Land in großer Zahl Flüchtlinge zurück. "Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, haben wir in Österreich – glaube ich – mehr als 5.000 oder 5.500 Menschen zurückgebracht, hier vor allem auch nach Bulgarien, Rumänien."



Die Flüchtlinge hätten kein Recht, sich das für sie wirtschaftlich attraktivste Land auszusuchen, sagte Johanna Mikl-Leitner. Die südeuropäischen Transitländer müssten sich auf Tausende abgewiesene Migranten aus dem Norden einstellen.

Die von der Europäischen Union beschlossene Verteilung von 120.000 Asylsuchenden auf alle Mitgliedsstaaten könne die Flüchtlingskrise nach UN-Einschätzung nicht dauerhaft lösen. "Der Verteilungsplan beendet das Problem nicht, aber er wird hoffentlich der Anfang einer Lösung sein", erklärte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, António Guterres.

Streit zwischen Kroatien und Serbien hält an

Unterdessen hat Serbien die Grenze für Güter aus dem Nachbarland Kroatien gesperrt. Damit reagierte das Land auf das Einreiseverbot serbischer Fahrzeuge, das Kroatien zuvor verhängt hatte.



Serbien hatte innerhalb einer Woche 45.000 Menschen aus Mazedonien an die Grenze nach Kroatien geschickt. Mit dem Einreiseverbot serbischer Fahrzeuge wollte die kroatische Regierung Serbien davon abhalten.



Auf der griechischen Insel Lesbos haben derweil wieder mehr Flüchtlinge ihr Ziel Europa erreicht. In weniger als einer Stunde kamen in 24 Booten rund 1.200 Menschen auf der Insel an. Die meisten von ihnen kommen aus Afghanistan.