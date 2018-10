Am Ausbildungsprogramm für moderate Aufständische in Syrien wachsen neue Zweifel: Ein für den Anti-IS-Kampf geschulter Rebellenkommandeur hat nach eigenen Angaben schweres Militärgerät an den Al-Kaida-Ableger im Bürgerkriegsland übergeben. Dadurch habe er offenbar freies Geleit in der Region bekommen wollen, teilte das US-Zentralkommando mit. Die Syrer beharrten indes darauf, dass der extremistischen Nusra-Front keine richtigen Waffen übergeben worden seien. Zudem sei kein Rebellenkämpfer desertiert.

Bei der Nusra-Front seien 25 Prozent der Ausrüstung gelandet, die eine Rebelleneinheit eigentlich für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" hätte einsetzen sollen, räumte das US-Militär ein. Demnach wurden der Extremistengruppe sechs Panzer und Munition überlassen. Noch am Freitag hatte das Verteidigungsministerium in Washington Berichte dementiert, wonach das Militärgerät in die Hände der Nusra-Front geraten sei.

Nun sagte ein Sprecher des US-Zentralkommandos, Luftwaffenoberst Pat Ryder, die jüngsten Vorfälle und eine angemessene Reaktion würden nun geprüft. Erst am Freitag hätten die Syrer den USA gesagt, dass keine Ausrüstung oder Personal fehle. Doch später fand Washington heraus, dass einige Behauptungen nicht stimmten. Die Übergabe von Ausrüstung an die Nusra-Front sei ein Verstoß gegen das Ausbildungsprogramm.





US-Ausbildungsprogramm gilt als ineffektiv

Bei dem für die Preisgabe der Ausrüstung verantwortlichen Kommandeur handelt es sich um einen von 70 Rebellenkämpfern, die den zweiten Trainingskurs der US-Streitkräfte absolvierten. Erst kürzlich war er nach Syrien zurückgekehrt, um gegen die IS-Miliz in den Kampf zu ziehen.

Das US-Ausbildungsprogramm für Rebellen wurde zuletzt als ineffektiv und langsam kritisiert. Eine erste Einheit aus rund 54 Absolventen hat sich mittlerweile weitgehend aufgelöst. Nur rund elf von ihnen sind bereit für den Anti-IS-Kampf, aber halten sich nicht in Syrien auf. Zudem wird moniert, dass das Programm Rebellen nicht genügend Schutz biete, sobald sie wieder im Bürgerkriegsland seien.

Daher verfolgen US-Regierungsvertreter nun einen Taktikwechsel bei der Schulung der Aufständischen: Sie sollen als sogenannte neue syrische Truppen an der Seite von kurdischen, sunnitisch-arabischen Milizen und anderen Anti-IS-Gruppen kämpfen.