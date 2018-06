Nur ein einsames Campingzelt steht noch wenige Meter vor der deutschen Grenze auf dem Grünstreifen der österreichischen Landstraße. Kurz vor 24 Uhr in der Nacht zum Freitag harrt ein einziger Flüchtling hier aus, wo sich in den Tagen zuvor Tausende Menschen stauten. Deutschland wollte nur wenige Flüchtlinge auf einmal über die Grenze lassen – Österreich schickte immer neue Busse hinterher.

Der große Ansturm ist vorbei, in dieser Nacht werden keine Busse mehr kommen. Das letzte Zelt an der Grenze bei Achleiten gehört Faris, der jetzt verloren davor kauert in der Dunkelheit. 17 Jahre sei er, aus Afghanistan. Warum ist er noch nicht in Deutschland? "Ich warte hier auf meine Familie", sagt er in gebrochenem Englisch. Irgendwo auf der Balkanroute hatte er sie verloren, in welchem Land das war, weiß er nicht mehr. "Bestimmt kommen sie morgen hierher", hofft er, reibt sich die Augen, krabbelt in sein Zelt, zieht den Reißverschluss zu.

Auf der anderen Straßenseite von Faris' Nachtlager brennt noch Licht: Das Bundesheer hat auf dem Hof einer Tankstelle eine Feldküche aufgestellt, in zwei Zelten schlafen und arbeiten seit Sonntag Helfer des Roten Kreuzes. Davor auf einer Bierbank hat Einsatzleiter Josef Nachtwache. Er nippt an seinem Kaffee: "Heute Nacht bleibt es ruhig, inzwischen haben die Deutschen mehr Busse organisiert und lassen mehr Leute rüber." Aber er traut dem Frieden nicht: "Wenn es noch zwei, drei Grad kälter wird, werden wir hier die ersten Erfrierungen behandeln müssen." Der nächste Schwung werde am Morgen gegen zehn Uhr kommen, sagt er.

Auch in Wegscheid, dem kleinen deutschen Grenzort 30 Kilometer weiter, der in den vergangenen Tagen ein Zentrum des Ansturms war, brummt in dieser Nacht nur ein Generator des Technischen Hilfswerks. Polizisten dösen im Schein von Flutlichtern in ihren Mannschaftswagen. Die Motoren laufen, es ist kalt, die Heizung soll nicht ausgehen.

Keiner will länger bleiben als nötig

Pünktlich um zehn Uhr rumpelt am nächsten Morgen ein alter Reisebus auf den Parkplatz an der Grenze bei Achleiten. Die ersten 60 Flüchtlinge steigen aus, Polizei, Helfer, Dolmetscher sind vorbereitet. Sie lotsen die Neuankömmlinge durch eine Essensstraße, die das Rote Kreuz aufgebaut hat: Die Flüchtlinge greifen sich Wasser und Tee von Biertischen, eine Freiwillige schöpft mit großen Kellen Suppe in Plastikschalen, dahinter stapeln sich Kisten mit Bananen und Kübel voll Mandarinen. Hastig schlürfen die Frauen, Männer und Kinder aus Syrien und Afghanistan ihre Suppe. Nach kaum zehn Minuten stehen sie in einer Schlange vor den österreichischen Polizisten, die sie die letzten 50 Meter nach Deutschland bringen sollen. Keiner will länger in Österreich bleiben als unbedingt nötig.

Auch Faris ist schon vor einigen Stunden aus seinem Zelt gekrochen und läuft erwartungsvoll die Schlange vor der Essensausgabe auf und ab – seine Eltern sind nicht dabei. "Macht nichts", zuckt er mit den Schultern. "Bestimmt im nächsten Bus."

"19 Busse werden es heute werden", sagt der Einsatzleiter der österreichischen Polizei. Er lehnt an dem Absperrgitter, hinter dem Deutschland beginnt. Der Leiter des deutschen Einsatzes steht ihm gegenüber und nickt: "19 schaffen wir." Zuletzt seien es manchmal bis zu 60 Busse gewesen. "Das Schlimme ist eigentlich nicht die Masse, sondern dass sie so plötzlich kommen." Jetzt nickt der Österreicher, zieht einen Zettel aus der Hosentasche und beginnt vorzulesen: "Vier Busse am Vormittag aus Wels, jeweils rund 60 Personen, dann ist Mittagspause, dann halbstündlich neue Busse, gegen 16 Uhr kommt heute der letzte."

Während der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer in den vergangenen Tagen keine Gelegenheit ausgelassen hat, Österreich für die Situation an der Grenze verantwortlich zu machen, klappt die Verständigung auf dem kurzen Dienstweg, über den Schlagbaum (der offiziell keiner sein darf) hinweg gut.

Auch Christian Riedel hat beobachtet, wie die erste Gruppe des Tages abgefertigt wurde und ist zufrieden. "Das ist viel besser als die letzten Tage", sagt der drahtige Mann mit den freundlichen Augen. Riedel ist Sprecher der Initiative Passau verbindet, die das ehrenamtliche Engagement in der Region koordiniert. Als die Menschen nachts zwischen den Zapfsäulen der Tankstelle kauerten, halfen er und seine Mitstreiter, so gut es ging: mit ein paar Thermoskannen Tee, Decken und Winterkleidung. "Das hat uns alle total unvorbereitet erwischt", sagt er. Wochenlang wurden die Flüchtlinge in München versorgt und auf ganz Deutschland verteilt. "Warum hat man das Drehkreuz München abgeschafft und lässt die Leute hier frieren?", fragt Riedel.