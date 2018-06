Die meisten Urlauber wollen nur noch eins – möglichst schnell nach Hause. Nervös und verängstigt drängelten sich am Freitag die Menschen im Abflugterminal des ägyptischen Badeortes Scharm al-Scheich. Doch die Evakuierung der über 20.000 Gestrandeten kam bereits in den ersten Stunden zum Erliegen – ausgelöst durch ein chaotisches Tauziehen zwischen den ägyptischen und britischen Behörden.

Wie die Billigairline easyJet mitteilte, wurden ihr von ägyptischer Seite acht der zehn geplanten Flüge von Scharm al-Scheich nach Großbritannien gestrichen. Es werde "auf höchster politischer Ebene gesprochen", um das Problem zu lösen. Ähnlich erging es auch anderen Chartergesellschaften, die ihre Kunden mit zusätzlichen Leermaschinen heimfliegen wollten. Bis zum Abend konnten lediglich acht der ursprünglich 29 vorgesehenen Flüge starten, sodass die Mehrzahl der Touristen wütend und empört in ihre Hotels zurückkehren musste.

London hatte am Mittwochabend nach einer Sitzung des nationalen Krisenrates sämtliche Flugverbindungen zwischen Großbritannien und Scharm al-Scheich gestoppt, ein Schritt, dem sich inzwischen alle westlichen Fluglinien anschlossen. Am Nachmittag ordnete dann auch Russlands Präsident Wladimir Putin den Stopp aller Reisen nach Ägypten an. Die britische und die amerikanische, aber inzwischen offenbar auch die russische Regierung vermuten, dass Terroristen vergangenen Samstag eine Bombe an Bord des über dem Nordsinai abgestürzten russischen Airbus A321 geschmuggelt haben. Nach dem britischen Premier David Cameron sagte auch US-Präsident Barack Obama, ein Bombenanschlag sei "wahrscheinlich" und man nehme diese Möglichkeit sehr ernst.

Kairo bezeichnet Terroralarm als "voreilig"

Wie die Zeitung The Times berichtete, hatten die Geheimdienste beider Nationen nach dem Unglück per Satellit abgehörte Telefongespräche bekannter Terroristen in Syrien und auf dem Sinai nach Hinweisen abgesucht und waren dabei fündig geworden. "Ton und Inhalt der Botschaften überzeugten die Ermittler, dass eine Bombe an Bord geschafft wurde – entweder durch einen Passagier oder einen Mitarbeiter des Bodenpersonals", schrieb das Blatt. Die BBC ergänzte, die Ermittler in London seien überzeugt, dass jemand vom Rollfeld aus kurz vor dem Start die Bombe im Inneren deponiert habe – entweder ein Gepäckarbeiter, jemand aus der Putzkolonne oder ein Angestellter der lokalen Catering-Firma SS Air.



Kairos Außenministerium reagierte empört und bezeichnete den westlichen Terroralarm zum gegenwärtigen Stand der Untersuchung als "voreilig und nicht gerechtfertigt". Auch hätten Briten und Amerikaner ihr Vorgehen nicht vorab mit den zuständigen Stellen in Ägypten abgesprochen.