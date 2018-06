Im Februar veröffentlichte der IS einen aufschlussreichen Text mit dem Titel Die Ausmerzung der Grauzone. Darin begründeten die Dschihadisten, warum sie kurz zuvor in Paris das Satire-Magazin Charlie Hebdo und jüdische Einrichtungen angegriffen hatten. Interessanterweise gingen die Autoren dabei über das Offensichtliche (Mohammed-Karikaturen; Hass auf Juden und alles Jüdische) hinaus: Der übergeordnete Sinn von Anschlägen im Westen, erklärten sie, bestehe darin, die "Grauzone" zu vernichten: Anschläge sollen nicht nur zu vielen Toten führen, sondern auch dazu, dass es "nur noch zwei Lager gibt, keine drei mehr". In einem ersten Schritt sollen die westlichen Gesellschaften durch permanente Terrorangst dazu gebracht werden, überzureagieren und Muslime zu diskriminieren.







Schritt zwei: Die Muslime im Westen sollen dadurch in eine Entscheidung gezwungen werden – entweder werden sie ungläubig und bleiben Bewohner der "Hauptstadt des Lasters" und Bürger des "Trägers des Kreuzes in Europa", wie es im IS-Bekennerschreiben zu den Anschlägen vom vergangenen Samstag über Paris und Frankreich heißt; oder sie schließen sich dem IS an und wandern ins Kalifat aus, wo sie sicher wären vor der "Verfolgung" durch die "Ungläubigen".





Dieser Aufsatz erklärt ein Kalkül der Attentäter und derer, die sie aussandten. Allerdings könnte man so oder ähnlich natürlich auch Anschläge in Amsterdam, Berlin oder Prag rechtfertigen. Gibt es also noch spezifischere Erklärungen dafür, dass Paris, dass Frankreich zum Ziel wurden?

Wehrhaftigkeit und Stärke

In der Tat spielen zwei weitere Gründe eine Rolle. In dem Bekennerschreiben wird explizit als Rechtfertigung angeführt, dass Frankreich seit einem Jahr Angriffe gegen den IS fliegt. Dieses Motiv ist insofern glaubwürdig, als es für den IS von großer Bedeutung ist, seinen Anhängern zu demonstrieren, dass er in der Lage ist, Vergeltung zu üben. Er suggeriert damit Wehrhaftigkeit und Stärke – Eigenschaften, die ihm im Konkurrenzkampf mit Al-Kaida helfen und neue Anhänger zutreiben. Aus demselben Grund brachte die Terrorgruppe kurz zuvor einen russischen Passagierjet mit einer Bombe zum Absturz.



Der zweite Grund hingegen wird vom IS nicht benannt: Die Organisation hatte schlicht die Gelegenheit dazu, in Paris zuzuschlagen. Sie hatte Zugriff auf Kader, die aus Belgien und Frankreich stammten, zu einer solchen Tat willens und in der Lage waren, und die sich in Paris offensichtlich auskannten.

Eine Frage der Gelegenheit

Die Sache mit der Gelegenheit wird oft unterschätzt. Sie spielt aber, wie wir aus internen Strategiepapieren Al-Kaidas wissen, eine große Rolle. Al-Kaida war zwischen 2008 und 2010 – der Zeit, aus der diese Papiere stammen – frustriert wegen einer Reihe vereitelter Anschlagsvorhaben. Das Terrornetzwerk, mit dem der IS einen erheblichen Teil der DNA teilt, zog daraus den Schluss, lieber dort zuzuschlagen, wo die Aussicht auf Erfolg am größten ist, als dort, wo man es aus Publicity-Gründen am liebsten tun würde.



Es ist wahrscheinlich, dass der IS ähnlich denkt. Wo der IS als nächstes einen Anschlag versucht, könnte also davon abhängen, aus welchem Land die Kader stammen, die sich ihm zur Verfügung stellen und die er als kompetent erachtet. Eine scheinbar zwingende Begründung würde der IS sich dann schon einfallen lassen.