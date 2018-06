Egal wie die Welt tobte, freitags um zwölf war sie im Hamburger Redaktionsgebäude der ZEIT in Ordnung. Helmut Schmidt saß meist schon an seinem Platz, als die Politikredakteure herbeikamen, in der Mitte der Längsseite des Konferenztisches, vor sich eine Klarsichthülle mit ausgewählten Seiten der aktuellen Ausgabe. Seine Hand lag darauf wie ein Deckel, der auf den richtigen Moment wartete, sich zu öffnen.

Die Freitagskonferenz mit Schmidt war etwas, das es wahrscheinlich in keiner anderen deutschen Redaktion gab. Eine Stunde der scheinbar ziellosen Diskussion – in Wahrheit aber der Selbstvergewisserung, der Ehrfurcht vor dem Alten, und der Erinnerung daran, dass eine Institution wie eine fast siebzig Jahre alte Zeitung mit ihrer Geschichte und ihren Leistungen größer ist als der Einzelne. Wenn jemand diese Institution verkörperte, dann war es Schmidt.

Es gab nie eine Tagesordnung, nur eine Eröffnungsfrage, die formal allen am Tisch galt, im Grunde aber nur dem Herausgeber: Was gibt es zum Blatt zu sagen?

Irgendwer hatte dem Altkanzler dann schon Kaffee eingeschenkt (eine Art Flüssigtorf, von dem ich immer annahm, dass er in Heizkesseln gebrüht wird), in dem er ausgiebig rührte, noch bevor er sich die erste Reyno Menthol anzündete.

Ein Grummeln, ein Pfeifgeräusch durch die Zähne, ein Griff in die Klarsichthülle. Er wolle gern etwas zu dem "Aufsatz" des Kollegen XY sagen, hob Schmidt an. Er sagte tatsächlich immer "Aufsatz". Bezeichnungen und damit Unterscheidungen wie Leitartikel, Analyse, Reportage oder Kommentar schienen ihm unwichtig. Wichtig war ihm nur, ob ein Text, ein Aufsatz eben, gründlich durchdacht, ordentlich recherchiert und verständlich geschrieben war.

Bestimmte Passagen der Artikel waren mit Textmarker gegilbt. Was nicht gelb war, hieß das, war überflüssig. Es handelte sich wahrscheinlich um irgendwelches schmückendes Beiwerk, szenische Eindrücke, atmosphärische Schilderungen, so Zeug. Was nicht gelb war, war kein Argument. Manchmal waren nur ein paar Zeilen in einem längeren Artikel gegilbt.

"Woher wisst ihr das?" war eine der typischen Fragen Schmidts, wenn er mit einer Seite aus der ZEIT wedelte. "Seid ihr da sicher?" eine andere. Natürlich konnten wir stets Quellen nennen, und natürlich konnten wir unsere Urteile immer unterfüttern – jedenfalls nach unseren Maßstäben. Schmidt wollte selten rüffeln, in der Regel wollte er sokratisch fragen, sprich: den Angesprochenen dazu bringen, selbst in die Schwachstellen seiner Argumentation zu tappen. Er tat es meist mit einem milden Lächeln, die Zigarette inzwischen angezündet, und manchmal so lange zwischen den Fingern haltend, dass die Aschestange drohte, auf sein Jackett zu fallen.

In den vierzehn Jahren, in denen ich die Freitage mit ihm erleben durfte, war er selten schlecht gelaunt oder, wie ihm oft nachgesagt wurde, arrogant. Natürlich, er genoss die Anerkennung und die Stille, in der die hitzigste Runde plötzlich erstarren konnte, sobald er den Mund aufmachte. Aber er war auch ehrlich interessiert an der Meinung und an den Rechercheerfahrungen der Redakteure.

Die Freitage, kurzum, hatten eine ebenso erhebende wie disziplinierende Wirkung auf uns. Wer dem Altkanzler gegenübersaß, der überlegte sich seine Argumente und Formulierungen dreimal, in alle Richtungen; schließlich trug er sie einem leibhaftigen politischen Jahrhundert vor.

Was werden wir morgen um zwölf Uhr tun? Was an all den kommenden Freitagen? Wir werden weiter zusammenkommen, sicher. Vielleicht werden wir des Öfteren in den kleinen Schmidt in uns hineinhören, auf der Suche nach dem gewohnten archimedischen Punkt. Und wenn wir seine Stimme dann und wann in unseren Köpfen haben – wird keiner deswegen zum Arzt gehen. Im Übrigen schlage ich vor, dass geraucht werden darf.