Eine Affektbremse zu ziehen, ist meist richtig, um in Momenten des Schocks den Verstand vor die Angst zu setzen. Insofern war die rasche Mahnung vieler Politiker und Journalisten, den Terror von Paris nicht mit der Flüchtlingsfrage zu "vermischen", schon in Ordnung. Grundfalsch wäre es allerdings, diese Besinnungsbackpfeife in ein Denkverbot münden zu lassen. So unverantwortlich es ist, Flüchtlinge als unbestimmte Gefahr zu betrachten, so unverantwortlich ist es, bestimmte Gefahren nicht zu benennen, die aus der derzeitigen Flüchtlingsbewegung erwachsen könnten.

Führende Politiker von SPD und CDU/CSU sollten allmählich mehr Zeit auf diese handfesten Fragen verwenden als auf Bekundungswettbewerbe darüber, wer von beiden gerade vermeintlich fremdenfeindlicher beziehungsweise blauäugiger agiert. Dieses Land lässt sich nicht ganz so schnell verunsichern, wie manch einer glaubt. Es verträgt durchaus Druck auf Schmerzpunkte – solange klar bleibt, dass das Ziel tatsächlich Problemlinderung ist.

So ist es zum Beispiel keine "Vermischung" von Terror und Flüchtlingen, zu fragen, welche Fehler Deutschland in nächster Zeit dringend vermeiden sollte, wenn es viele seiner neuen arabischen Mitbewohner nicht irgendwann genauso desintegriert vorfinden will, wie sie es in den Banlieues von Frankreich oft sind. Der Vorort-Dschihadismus lehrt, dass Fundamentalismus nicht als Import kommen muss; er wächst vielmehr meist in Europa selbst.

Die typische Radikalisierung wird getrieben durch Entwurzelung von der tatsächlichen Kultur der Herkunftsländer. Von der Ausgrenzung durch die Kultur der Mehrheitsgesellschaft. Von Frustration über fehlende Anerkennung und Zukunftsperspektiven. Das alles kann zu Identitätskrisen führen, in denen junge Leute anfällig werden für Indoktrination, für das Versprechen eines Gemeinschaftsgefühls, das anzuschließen scheint an die stolze Kultur der Heimat, in Wahrheit aber eine politische Perversion des Islams darstellt. Das alles hat sehr eindrucksvoll schon vor Jahren der französische Politikwissenschaftler Olivier Roy beschrieben. Es lohnt sich, seine Bücher noch einmal zu lesen. Denn genau jetzt ist die Zeit, die Weichen dafür zu stellen, dass Deutschland all dies möglichst vermeidet.

Die Deutschen haben zum Glück aus den Fehlern ihrer Einwanderungsgeschichte gelernt. Der Urfehler war es, Zuwanderer für "Gäste" zu halten, die irgendwann wieder gehen würden. Lernen wir jetzt aus den anderen Fehlern der Einwanderungsgeschichte unseres Nachbarn. Frankreichs größter Fehler war es, den Einwanderern aus den nordafrikanischen Kolonien zwar pathetisch den Citoyen-Status zu verleihen, dieses Versprechen in der Staatspraxis aber kaum eingelöst zu haben. Es war, wenn man so will, ein fortgeschrittener Fehler. Den sollte Deutschland jetzt überspringen.

Es stimmt ja: Die deutsche Willkommenskultur und die Aussicht, hier ein besseres Leben führen zu können, sind die beste Imprägnierung gegen eine Radikalisierung junger Muslime. Wer die Anfangserfahrung gemacht hat, dass der Westen ein freundlicher und offener Ort ist, der wird über die antiwestlichen Hasspredigten drittklassiger Imame nur lachen.

Bloß, so schön Schulterklopfer und eine ermunternde Aufnahme sind – eine solche Anfangserfahrung macht noch keine Willkommenskultur. Und eine Willkommenskultur ersetzt noch lange keine Willkommenspolitik. Dass Deutschland genau diese aber braucht, eine Vorbeugung vor Lebensenttäuschung, daran darf Paris nicht nur, daran muss es gemahnen.

Die Weichen für diese Politik müssen jetzt gestellt werden: In der Städtebau-, der Bildungs-, und der Arbeitsmarktpolitik. Darüber sollte die Politik streiten. Nur wo bitte sind all die Minister, auf die es jetzt ankommt? Noch immer unterwegs auf moralischen Anhöhen?