Zu wem könnten diese äußerst unstetigen Umfragewerte gehören?

Richtig!

Leider falsch geraten!

Es ist Carly Fiorina!

Als Carly Fiorina im Mai ihre Kandidatur aufnahm, lag sie auf Platz 16 von 16 für die Nominierung der Republikaner. Für die Meinungsforscher ergab es anfangs sogar nicht einmal wirklich Sinn, ihre Popularität ermitteln zu wollen, denn weniger als vier Prozent der Befragten hatten überhaupt je von ihr gehört – politische Erfahrung hat die frühere Hewlett-Packard-Chefin nicht. Mittlerweile hat sich Fiorina als einzige Frau im Feld der Republikaner hochgearbeitet, aber es sah auch schon besser aus: Vor allem weil sie sich in den Fernsehdebatten souverän präsentiert hatte, lag sie zwischenzeitlich sogar auf Platz zwei der Kandidaten. Den Drive konnte Fiorina aber nicht halten. In den US-Medien wird bereits darüber gesprochen, warum in den US-Medien nicht mehr über sie gesprochen wird. Selbst wenn es um Außenseiter geht, die den Nominierungswahlkampf aufmischen könnten, kommen offenbar die wenigsten auf sie. Beobachter vermuten, dass ihre Probleme auch finanziell begründet sein könnten: Bislang hatte Fiorina Schwierigkeiten, substanzielle Beträge einzusammeln, die eben auch wichtig sind, um die Kampagnenmaschine am Laufen zu halten. Vielleicht ändert sich das bald: Mitte Dezember heißen ihre Gastgeber für einen Auftritt Charles und David Koch. Die Brüder greifen regelmäßig mit abartigen Summen in den Wahlkampf ein. Bisher wollen sie keinen der Kandidaten unterstützen, Fiorina finden sie aber offenbar interessant. In jedem Fall eröffnen sie ihr mit dem Auftritt die Chance, Zugang zu ihrem Netzwerk an Unterstützern und Geldgebern zu erlangen.