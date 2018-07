US-Präsident Barack Obama und der russische Staatschef Wladimir Putin haben sich am Rande der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris getroffen und über den Syrien-Konflikt beraten. Das teilte ein Sprecher des Weißen Hauses mit. Ein Kremlsprecher bestätigte ein rund halbstündiges Treffen hinter verschlossenen Türen.

Beide Seiten hätten während des Treffens eine rasche politische Lösung zur Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien angemahnt, sagte der Kremlsprecher. Obama habe dabei die Notwendigkeit betont, dass der syrische Machthaber Baschar al-Assad im Zuge eines politischen Übergangs die Macht abgebe, sagten amerikanische Vertreter. Außerdem habe Obama gefordert, dass Luftangriffe in Syrien sich auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) konzentrieren müssten und nicht auf die gemäßigten Rebellen zielen dürften.



Der US-Präsident bedauerte den Angaben zufolge auch den Tod eines russischen Piloten beim Abschuss eines Kampfjets durch die Türkei und mahnte eine Deeskalation zwischen Russland und der Türkei an. Zuvor war bekannt geworden, dass es bei der Klimakonferenz keine Gespräche zwischen den beiden Konfliktparteien im Streit um den Jet-Abschuss geben werde.



Ein weiteres Gesprächsthema war der Konflikt in der Ostukraine. Obama und Putin hatten sich bereits Mitte November beim G-20-Gipfel in der Türkei zu einem Zweiergespräch getroffen.

Zum Auftakt der UN-Klimakonferenz reisten nun rund 150 Staats- und Regierungschefs nach Paris. Neben Obama und Putin kamen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Präsident Xi Jinping in die französische Hauptstadt.