Der britische Premierminister David Cameron ist Zeitungsberichten zufolge bereit, in den Verhandlungen über die Voraussetzungen für einen Verbleib in der Europäischen Union von einer zentralen Forderung abzurücken. Die Forderung für Zuwanderer aus der EU den Zugang zu Sozialleistungen im Vereinigten Königreich zu beschränken, könne zurückgestellt werden, berichteten mehrere britische Zeitungen in ihren Sonntagsausgaben. Voraussetzung sei, dass andere Wege gefunden würden, die Zuwanderung nach Großbritannien zu begrenzen.

Das Vorhaben, nach dem Zuwanderer aus der EU vier Jahre warten sollten bevor sie Zugang zu Sozialleistungen bekommen, war einer der Kernpunkte in Camerons Bedingungen für einen Verbleib in der EU. Ein Verzicht auf diese Forderung könne ein Referendum über Großbritanniens EU-Mitgliedschaft bereits im kommenden Juli möglich machen, berichtet der Independent. Der Zuzug aus der Europäischen Union sei eine wichtige Sorge der Briten, zitierte die Zeitung aus Regierungskreisen. Wichtig sei, "das Problem zu lösen, nicht die präzise Form der Vereinbarung".

Der konservative Premierminister David Cameron will die Briten bis Ende 2017 in einem Referendum über die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU abstimmen lassen. Er wirbt für den Verbleib in der EU, will aber zuvor die Beziehungen zu Brüssel auf eine neue Grundlage stellen und mehr Macht zurück nach Großbritannien holen.

Nach Einschätzung des CDU-Europaparlamentariers David McAllister könnten die Briten bereits Mitte 2016 über den Verbleib ihres Landes in der EU abstimmen. Dafür müssten sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen im Februar auf ein Reformpaket für Großbritannien verständigen, sagte der frühere niedersächsische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. "Falls es im Februar eine Lösung geben sollte, könnte das Referendum dann Ende Juni/Anfang Juli in Großbritannien stattfinden."



Die Welt am Sonntag berichtete, die EU-Kommission lehne die Hauptforderungen der britischen Regierung ab. Ein Ausschluss von EU-Ausländern von Sozialleistungen in den ersten vier Jahren sei "höchst problematisch", weil sie die Freiheit des Binnenmarktes berühre, zitierte die Zeitung aus einem internen Positionspapier. Eine direkte Diskriminierung von EU-Bürgern in Großbritannien stehe "in klarem Widerspruch zu den Regeln des EU-Vertrags". Die britischen Forderungen sind ein Thema des EU-Gipfels in Brüssel in der kommenden Woche.