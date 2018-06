Was wird diese Woche wichtig – so heißt das neue Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.

An diesem Montag haben wir über die Konsequenzen des EU-Gipfels gesprochen. Was bringt er in der Flüchtlingskrise? Welche Rolle spielt die Türkei? Außerdem: der neuerliche Anschlag in Istanbul. Wie sicher ist das Land für Touristen? Wie geht die Regierung mit dem Terror um? Und zu guter Letzt: US-Präsident Barack Obama auf Kuba. Was erhoffen sich die Kubaner von diesem historischen Besuch? Was erwarten die USA von Kuba?

Hier gibt es das Gespräch zum Nachhören: