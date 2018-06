Bei einer Messerattacke in Tel Aviv hat ein Angreifer einen US-Touristen getötet und zwölf weitere Menschen verletzt. Bei dem Angreifer handelte es sich dem Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, zufolge um einen Palästinenser. Er sei von der Polizei erschossen worden, sagte Huldai dem Armee-Rundfunk. Palästinenser verübten zudem mehrere Angriffe auf israelische Einsatzkräfte, bei denen zwei Polizisten schwer verletzt wurden.

Mehrere Opfer erlitten schwere Verletzungen. Der Messerangriff begann im Hafengebiet von Jaffa südlich des Stadtzentrums von Tel Aviv, anschließend zog der Angreifer in ein Restaurant weiter.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach der Ankunft von US-Vizepräsident Joe Biden zu einem Treffen mit dem früheren israelischen Präsidenten Schimon Peres. Das Treffen fand nur gut einen Kilometer entfernt vom Tatort der Messerattacke statt. Am Mittwoch will Biden in Jerusalem den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und in Ramallah Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen.

Die israelische Polizei und Rettungsdienste hatten schon zuvor von mehreren Attacken berichtet. Ein Palästinenser schoss im besetzten Ostteil Jerusalems nach Angaben der israelischen Sicherheitskräfte auf Polizisten. Ein 49-jähriger Polizist sowie ein 31-jähriger Beamter wurden dabei schwer verletzt, bevor der Angreifer erschossen wurde.

Zuvor hatte eine Palästinenserin in der Altstadt von Jerusalem Grenzschutzbeamte mit einer Stichwaffe angegriffen, bevor sie erschossen wurde. Die Frau aus dem israelisch besetzten Ostteil Jerusalems habe plötzlich ein Messer gezogen und versucht, auf Polizisten einzustechen. Diese hätten sich mit Schüssen gewehrt, sagte eine Polizeisprecherin.

In Petah Tikwa, einer Stadt östlich von Tel Aviv, griff ein Palästinenser mit einem Messer einen ultra-orthodoxen Juden an, als dieser sich in einem Spirituosengeschäft aufhielt. Der Geschäftsinhaber und der Angegriffene hätten dem Palästinenser seine Waffe entrissen und den Angreifer dabei verletzt, berichteten Augenzeugen. Herbeigerufene Polizisten hätten den Palästinenser dann erschossen. Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas begrüßte die Anschlagsserie.