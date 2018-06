Die Bundesregierung hat in der Affäre um den TV-Moderator Jan Böhmermann entschieden: Angela Merkel lässt den Antrag des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu, den TV-Moderator wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts zu verfolgen.

Böhmermann hatte Ende März in seiner satirischen TV-Show Neo Magazin Royale ein Gedicht über Erdoğan vorgetragen, das zahlreiche Formulierungen enthielt, die unter die Gürtellinie zielten. Dies sorgte in der Türkei für große Empörung. An der Entscheidung der Bundesregierung waren nach Angaben des Regierungssprechers Steffen Seibert das Kanzleramt, das Auswärtige Amt, das Innen- und das Justizministerium beteiligt. Auch Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) sei einbezogen worden.

Allerdings hatten die SPD-Minister Frank-Walter Steinmeier und Heiko Maas dagegen gestimmt. Die Ermächtigung zur Strafverfolgung Böhmermanns hätte nicht erteilt werden sollen, sagte Außenminister Steinmeier. "Wegen der Stimmengleichheit entschied die Stimme der Bundeskanzlerin."



Die türkische Regierung hatte in einer Verbalnote an das Auswärtige Amt das Verlangen nach Strafverfolgung formuliert. Der Paragraf 103 StGB stellt die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts unter Strafe, allerdings ist Voraussetzung, dass die Bundesregierung ihre Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt.

Merkel sagte: "Im Rechtsstaat ist es nicht Sache der Regierung, sondern von Staatsanwaltschaften und Gerichten, das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und andere Belange gegen die Presse- und Kunstfreiheit abzuwägen." In Deutschland solle nicht die Regierung, sondern die Justiz "das letzte Wort" haben.

Davon unabhängig hat Präsident Erdoğan außerdem einen Strafantrag wegen Beleidigung gestellt und die Staatsanwaltschaft Mainz nahm Ermittlungen auf – nach Paragraf 185 StGB, unabhängig von der Bundesregierung.



Außerdem kündigte Merkel an, den umstrittenen Strafparagrafen zur Beleidigung ausländischer Staatschefs abzuschaffen. Paragraf 103 des Strafgesetzbuches sei nach Auffassung der Bundesregierung "für die Zukunft entbehrlich", sagte Merkel. Noch in dieser Wahlperiode werde ein entsprechender Gesetzentwurf verabschiedet, der 2018 in Kraft treten solle.



Mögliche Strafermittlungen gegen Böhmermann Beleidigung ausländischer Präsidenten Nach Paragraf 103 des Strafgesetzbuchs macht sich strafbar, wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder ein ausländisches Regierungsmitglied, das sich in amtlicher Funktion in Deutschland aufhält, beleidigt. Darauf stehen bis zu drei Jahre Haft, im Fall einer "verleumderischen Beleidigung" sogar bis zu fünf Jahre. Böhmermann würde aber, selbst wenn er verurteilt würde, mit Sicherheit nur eine Geldstrafe erhalten. Die Strafvorschrift stammt aus der Kaiserzeit, ursprünglich galt sie nur für Monarchen. Dahinter stand der Gedanke, die gegenseitigen diplomatischen Beziehungen zu schützen. Angewendet wird der Paragraf fast nie, eine Verurteilung deswegen ist dem Bundesjustizministerium nicht bekannt. Zustimmung der Bundesregierung Voraussetzung für eine Strafverfolgung nach Paragraf 103 ist, dass es einen Strafantrag ("Strafverlangen") der ausländischen Regierung gibt und die Bundesregierung die Staatsanwaltschaft ermächtigt, Ermittlungen aufzunehmen. Das ist in diesem Fall die Staatsanwaltschaft Mainz, wo das ZDF seinen Sitz hat. Die Entscheidung, ob ihr Ermittlungen erlaubt werden, trifft das Auswärtige Amt, in diesem Fall wegen der politischen Brisanz aber letztlich das Kanzleramt. Das Justizministerium ist als Fachressort beteiligt. Die Entscheidung der Bundesregierung hängt nach Angaben aus Regierungskreisen auch von politischen Erwägungen ab. Also von der Frage, ob es den Beziehungen zur Türkei nützt, die Ermittlungen zuzulassen, oder ob es besser wäre, sie mit Rücksicht auf die deutsche Öffentlichkeit zu unterbinden. Beleidigung des deutschen Präsidenten Bestraft werden kann auch jemand, der den Bundespräsidenten verunglimpft. Darauf stehen nach Paragraf 90 StGB drei Monate bis fünf Jahre Haft, in minder schweren Fällen kann die Strafe gemildert werden. Die Tat kann nur mit Ermächtigung des Bundespräsidenten verfolgt werden. Für die Kanzlerin und die Regierungsmitglieder gibt es keine entsprechenden Vorschriften. Bei Beleidigungen können sie eine Strafanzeige stellen. Der Straftatbestand gilt allerdings als Bagatelldelikt und wird, wenn überhaupt, in der Regel nur mit einer Geldstrafe geahndet.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU), ein Vertrauter Merkels, hatte in der Passauer Neuen Presse vom Freitag gesagt: "Im Fall Böhmermann sollten jetzt einfach die Gerichte entscheiden, ob die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit überschritten worden sind oder nicht. Das ist die Aufgabe der Judikative in der Gewaltenteilung."

Der Sprecher von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) betonte, dass für das Auswärtige Amt das Strafrecht nicht das geeignete Mittel sei, um mit dem Fall umzugehen.