Altkanzler Helmut Kohl (CDU) und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sehen in ihrer Haltung zur Flüchtlingsfrage keinen Gegensatz zur Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In der Zielsetzung sei man sich völlig einig, heißt es in einer Erklärung, die Kohls Büro nach dem Besuch verbreitete. Es gehe darum, "unter humanitären Aspekten in einer existenziellen Frage für Millionen von Menschen den besten Weg zu finden".

Der Bild-Zeitung sagte Orbán, er wolle Merkels Flüchtlingspolitik unterstützen. Ungarn mit ihm als Ministerpräsident sehe sich Seite an Seite mit der Regierung in Berlin.



Ungarns Regierungschef würdigte nach dem 80-minütigen Besuch in Kohls Privathaus in Oggersheim bei Ludwigshafen die deutsch-ungarische Freundschaft. Kohl sei Symbol dieser Freundschaft, sagte Orbán. Zum Grund seines Besuchs sagte er: "Ich bin gekommen, ihm unsere Ehre zu erweisen, auch im Namen aller Ungarn." Er wolle sich dafür bedanken, was Kohl für Ungarn getan habe. Zugleich bat Orbán, Kohl "nicht in irgendwelche ganz konkreten politischen Auseinandersetzungen hineinzuziehen, hineinzureißen. Er steht über uns aktiven Politikern."



Der 52-jährige Orbán steht wegen seiner Flüchtlingspolitik in der Kritik, er setzt auf Abschottung und ist gegen eine Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Zugleich gilt er als einer der schärfsten Kritiker des Kurses von Angela Merkel. Orbáns Visite galt als Privatbesuch, Medien waren nicht zugelassen. Politiker der Grünen und der Linkspartei hatten den Besuch vorab kritisiert.



Merkel bezeichnete das Treffen als sinnvoll und nützlich. Viele dort diskutierte Akzente entsprächen – soweit ihr bekannt – genau dem, was sie auch für absolut unerlässlich und wichtig halte, sagte sie. Die Kanzlerin nannte als Beispiele die Bekämpfung von Fluchtursachen und gemeinsames europäisches Handeln und verwies darauf, dass die Freundschaft und Bekanntschaft, die es zwischen Kohl und Orbán seit vielen Jahren gebe, natürlich auch nach der Amtszeit Kohls weiter bestehe.



Beide Politiker verbindet seit Jahrzehnten eine enge Beziehung. Als Kohls Kanzlerschaft 1998 zu Ende ging, begann die erste Regierungsperiode des damals 35 Jahre alten Orbán. Schon damals schätzte Kohl den konservativen ungarischen Jungpolitiker. Orbán wiederum stand zu Kohl, als der im Jahr 2000 wegen der CDU-Spendenaffäre in der eigenen Partei zum Außenseiter wurde. Während Merkel die CDU aufforderte, sich von ihrem Übervater zu lösen, erwies Orbán dem Kanzler der Einheit in Budapest die Ehre – und überreichte ihm die Millenniumsmedaille für Staatsmänner, die Ungarn den Weg nach Europa geebnet haben.



Bis heute nennt Kohl Orbán seinen "Freund". So auch in einem Vorwort zur ungarischen Ausgabe seines Appells "Aus Sorge um Europa". In dem Text, den der Tagesspiegel in gekürzter Fassung veröffentlichte, schreibt Kohl, er sei sich mit Orbán bis heute in Europafragen einig.