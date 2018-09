Das wird diese Woche wichtig – so heißt das neue Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.



Die AfD ist der Meinung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. In ihrem ersten Parteiprogramm will sie in wenigen Wochen festschreiben, Symbole des Islams wie Minarette, den Ruf des Muezzins und die Vollverschleierung zu verbieten. Widerspricht das nicht dem in der Verfassung festgeschriebenen Grundrecht der Religionsfreiheit? Die Debatte darüber wird uns in der kommenden Woche sicher beschäftigen. Apropos Grundwerte: Bundeskanzlerin Angela Merkel reist in wenigen Tagen in die Türkei. Wird sie dort die Repressionen gegen kritische Journalisten ansprechen, wie die Opposition und SPD es fordern? Gemeint ist hier nicht in erster Linie Jan Böhmermann. Sein Fall verschafft der Reise aber mehr Aufmerksamkeit. Und noch ein Staatsbesuch: Barack Obama kommt nach Hannover und wirbt für TTIP. Vor seiner Ankunft werden Zehntausende gegen das Abkommen demonstrieren. Was bringt's?



