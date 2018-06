Der Offshore-Dienstleister Mossack Fonseca hat sich der guten Namen von Hilfsorganisationen bedient, um die Besitzer von Briefkastenfirmen zu verschleiern. Das berichten die Schweizer Sonntagszeitung und der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung mit Berufung auf Dokumente aus den Panama Papers. Für diese Geschäfte habe die Anwaltskanzlei eigene Stiftungen gegründet. Diese Stiftungen seien zum Schein als Besitzer Hunderter Briefkastenfirmen angegeben worden. Als Begünstigter sei beispielsweise das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) eingetragen worden. Allerdings sei nie Geld an die Hilfsorganisation geflossen.

Das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen, darunter die Umweltschutzorganisation World Wildlife Fund (WWF), sollen nur als Fassade gedient haben. Sie wussten den Berichten zufolge nichts von der angeblichen Begünstigung durch die Stiftungen. Insgesamt habe Mossack Fonseca rund 500 Firmen geholfen, mithilfe dieser Stiftungskonstruktionen ihre wahren Besitzer zu verschleiern.

Der Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Peter Maurer, protestierte gegen die Vorgänge: "Der Name des IKRK braucht ganz besonderen Schutz, wir arbeiten in Kriegsgebieten mitten im Konflikt zwischen den Kriegsparteien", sagte er der Sonntagszeitung. "Unsere Mitarbeiter sind dort einigermaßen sicher, weil unser Name und unser Emblem respektiert werden." Doch wenn die Reputation des IKRK leide, gefährde das Menschenleben. Maurer kündigte deshalb an, "alles in unserer Macht stehende" zu unternehmen, "um solchen Missbrauch zu stoppen".

Die privaten Banken in Deutschland warnten unterdessen vor einer Skandalisierung und übereilten Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die Panama Papers. "Wir tun alle gut daran, keine Schnellschüsse zu machen auf Basis der Aufgeregtheiten, die nach den Veröffentlichungen herrschen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Michael Kemmer. "Man sollte in Ruhe überlegen und die schon bestehende, durchaus komplexe Gesetzeslage analysieren und dann klären, ob zusätzliche Maßnahmen nötig sind."



Ein auf EU-Ebene im Zuge der europäischen Geldwäscherichtlinie diskutiertes und von der Bundesregierung ebenfalls angestrebtes Transparenzregister für Firmen begrüßt Kemmer. Ein weltweites Verbot von Briefkastenfirmen, über die diskrete Finanztransaktionen abgewickelt werden, sei jedoch unrealistisch. Ein Strafrecht für Unternehmen hält der Verbandsmanager für nicht notwendig. Er sieht die deutschen Banken im Kampf gegen Geldwäsche gut aufgestellt. Dass nach den Enthüllungen der Panama Papers die Finanzaufsicht die Rolle der heimischen Institute unter die Lupe nimmt, beunruhige ihn nicht, sagte Kemmer. Er erwarte hier keine negativen Überraschungen.