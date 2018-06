Die beiden demokratischen Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Bernie Sanders haben sich bei einer TV-Debatte heftige Auseinandersetzungen geliefert. "Wenn Sie sich beide so anschreien, können unsere Zuschauer Sie nicht verstehen", versuchte der Moderator der Debatte in New York die Kontrahenten zu beruhigen. Inhaltlich wurden vor allem ihre Meinungsverschiedenheiten bei den Themen Mindestlohn, Waffenkontrolle, Außenpolitik und die Macht der Wall Street offenbar.

Mit bisweilen sarkastischem Unterton stellte Sanders Clintons Glaubwürdigkeit infrage. Dafür verwies er auf deren Unterstützung des Irak-Kriegs sowie "desaströser" Handelsabkommen. Zudem hielt er ihr vor, sich im Wahlkampf mit Millionen Dollar von der Wall Street unterstützen zu lassen. "Clinton fehlt das Urteilsvermögen, das wir brauchen", sagte Sanders.



Clinton wiederum verwies auf ihre Erfahrung als Politikerin: "Die New Yorker haben mich zwei Mal zu ihrer Senatorin gewählt. Präsident Obama hat genug Vertrauen in mein Urteilsvermögen gehabt, um mir das Amt der Außenministerin anzubieten." Sanders warf sie dann vor, dass er noch nicht einmal sein Kernversprechen einer Zerschlagung der großen Wall-Street-Banken werde umsetzen können. Außerdem habe er in einem Interview kürzlich nicht einmal Fragen nach seinem Hauptthema, der Entmachtung der Banken, sowie nach seinen außenpolitischen Zielen beantworten können.

Das jüngste Rededuell in einem Industriepark in Brooklyn fand zu einem wohl entscheidenden Moment im Vorwahlrennen der demokratischen Bewerber statt. Bei der Abstimmung in New York sind am kommenden Dienstag viele Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag im Sommer zu holen. Ein Sieg Clintons in ihrer Wahlheimat könnte Sanders' aktuell guten Lauf bremsen. Der Senator von Vermont konnte sich bei sieben der letzten acht Vorwahlen gegen Clinton durchsetzen. Sollte Sanders überraschend auch in New York gewinnen, könnten Zweifel an der Favoritenrolle der ehemaligen Außenministerin aufkommen.



Clinton liegt bei den Vorwahlen bisher mit 1.758 Delegiertenstimmen vor Sanders, der bislang 1.069 Stimmen auf sich vereint. Bei der Vorwahl am kommenden Dienstag in New York sind 247 Delegiertenstimmen zu vergeben.

Die USA wählen am 8. November ein neues Staatsoberhaupt. Präsident Barack Obama darf nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Die Vorwahlen in allen 50 US-Staaten ziehen sich bis in den Frühsommer hin, ihre Kandidaten küren Republikaner und Demokraten dann offiziell bei den Nominierungsparteitagen im Juli. Bei den Republikanern liegt der rechtspopulistische Milliardär Donald Trump in Führung.