Gestern war alles noch ganz einfach: Die Panama-Enthüllungen seien eine Verschwörung, um Russland zu destabilisieren, angezettelt von der US-amerikanischen Bank Goldman Sachs. Dieser gehöre auch die Süddeutsche Zeitung, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einer Fernsehfragestunde mit russischen Bürgern gesagt. Wie Spiegel Online berichtet, hat sich Putins Sprecher nun für diese offensichtlich falsche Behauptung entschuldigt. "Das ist wahrscheinlich unser Fehler, wahrscheinlich mein Fehler", sagte Putins Sprecher Dmitrij Peskow.

In den Berichten der Süddeutschen Zeitung über die Panama Papers wurden auch Berater und Freunde Putins mit Briefkastenfirmen in Verbindung gebracht. Putins Name taucht in den Dokumenten der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca allerdings nicht auf, nur sein Freund, der Cellist Sergej Roldugin, der laut den Panama Papers mehr als zwei Milliarden Dollar (rund 1,75 Milliarden Euro) in ausländische Scheinfirmen geschleust haben soll. Putin verteidigte Roldugin. Er habe für wertvolle Instrumente "mehr Geld ausgegeben, als er hatte" und sei nun verschuldet, sagte er.

Nach einjähriger gemeinsamer Recherche hatten vor Kurzem Dutzende Medien weltweit über mehr als 200.000 Briefkastenfirmen berichtet, in denen Politiker, Prominente und Sportler Vermögen geparkt haben sollen. Die Unternehmen wurden demnach zum Teil von der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama gegründet. Die panamaische Kanzlei bestreitet allerdings, in illegale Geschäfte verwickelt zu sein.

Die Berichte über die Panama Papers fußen auf Dokumenten von Mossack Fonseca. Bei der federführend an den Recherchen beteiligten Süddeutschen Zeitung hieß es, die 2,6 Terabyte Daten seien ihr von einer anonymen Quelle zugespielt worden.