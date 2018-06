Frankreichs Präsident François Hollande hat seine umstrittenen Arbeitsmarktreformen als richtigen Weg verteidigt und seinen Willen bekräftigt, das Gesetz nicht zurückzuziehen. "Ich gebe nicht nach", sagte Hollande in einem Interview mit dem Radiosender Europe 1. Gegen die Pläne gibt es seit Wochen massive Proteste. Die Gewerkschaften haben in dieser Woche zu neuen Demonstrationen und Streiks aufgerufen.

Er mache, was für das Land getan werden müsse. Ganz gleich, ob es unpopulär sei, sagte Hollande. "Ich möchte lieber als Präsident in Erinnerung bleiben, der auch unbeliebte Reformen angegangen ist, als ein Präsident, der nichts getan hat."

Frankreich steht vor einer Woche neuer Streiks und Proteste gegen die Arbeitsmarktreformen. In Marseille, Nantes und Le Mans blockierten Lastwagenfahrer mehrere Straßen, um gegen das Gesetz zu protestieren. Sie befürchten, dass ihre Einkommen zurückgehen werden, weil das Gesetz die Bezahlung für Überstunden kürzt. Zudem berichteten Medien über den Beginn neuer Streiks in den Pariser Metro- und Busbetrieben, denen sich die Beschäftigten anderer öffentlichen Dienste anschließen würden. Ab Mittwoch treten auch die Beschäftigten der Bahn sowie die Docker und Seeleute der französischen Häfen in den Ausstand. Es wurde bereits angekündigt, dass diese Aktionen über mehrere Tage fortgesetzt werden könnten.

Hollande erinnert an Agenda 2010

Die französische Regierung hatte die Arbeitsmarktreform vergangene Woche ohne Abstimmung in erster Lesung durch das Parlament gebracht, indem sie eine in der Verfassung verankerte Sonderprozedur nutzte. Die Reformen sehen unter anderem vor, dass Unternehmen mehr Flexibilität erhalten. Die Regierung will damit gegen die hohe Arbeitslosigkeit ankämpfen.

Mit Blick auf die vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) eingeleiteten Reformen der Agenda 2010 sagte Hollande, Frankreich habe zu lange gewartet. "Wenn man jahrelang keine Reformen umgesetzt hat, muss man es machen", sagte er. "Ich mache, was das Land von einem Staatschef erwarten muss."

Die wirtschaftliche Lage wird sich laut Hollande verbessern. "Es geht besser. Das ist eine Realität." Hollande räumte aber ein, dass noch viel getan werden müsse, um die Arbeitslosigkeit zu senken. "Die Schlacht ist nicht gewonnen." Dies sei erst der Fall, wenn die Arbeitslosenzahlen mehrere Monate lang sänken.