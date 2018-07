Die Deutschen werden schon sehen, was sie von der Armenien-Resolution des Bundestags haben, polterte Tayyip Erdoğan Anfang Juni. Die Deutschen hofften seither, das bleibe eine leere Drohung. Nach den Anschlägen auf den Istanbuler Flughafen am Mittwoch haben Angela Merkel und Joachim Gauck der Türkei Solidarität geschworen. Aber auch wenn die Terrorfrage nun das Thema Armenien überlagert, sind die Beziehungen damit noch nicht wieder im Lot.

Nun versuchen Erdoğan-Anhänger, sich langfristig Einfluss auf deutsche Entscheidungen zu sichern. Nach der Resolution waren AKP-Trolle in den sozialen Netzen unterwegs. Türkische Verbände machten gegen Bundestagsabgeordnete mobil. Jetzt wollen Gefolgsleute Erdoğans selbst in deutsche Parlamente gewählt werden.

Am vergangenen Sonntag wurde in Berlin eine türkische Partei gegründet. Und zwar genau um 14 Uhr 53, in Anlehnung an die Eroberung Konstantinopels vor 563 Jahren. Diesmal ist, nach dem Willen des Parteigründers, Berlin dran. Remzi Aru, ein Erdoğan nahestehender Unternehmer, stammt aus der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), einer Interessenvertretung der Regierungspartei AKP in Europa.



Auch anderswo denkt man langfristig. In Moskau verfolgt man die Verlängerung der EU-Sanktionen mit eher stillem Ärger. Doch nicht Durchdrehen, sondern Vorausschauen ist die neue Devise. Der neue Schauplatz auch der russischen Strategen: die Hauptstadt Berlin.

Am Freitag dieser Woche wird im repräsentativen Berliner Humboldt-Carré, drei Schritte vom Auswärtigen Amt entfernt, ein neuer, bestens ausgestatteter Thinktank eingeweiht. Das Forschungsinstitut für den Dialog der Zivilisationen wird mit russischem Geld finanziert, dahinter steht an der Spitze Wladimir Jakunin, ehemaliger Bahnchef und Wegbegleiter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.



Bisher kümmerte sich nur der Westen um Soft Power

Neue Verbände, Parteien, Forschungsinstitute – autoritäre Regierungen haben erkannt, dass man mit Poltern allein nicht weit kommt. In Berlin konkurrieren mittlerweile viele um Einfluss und Gehör. In den vergangenen Jahren haben Dutzende Institute und Einflussagenturen in Berlin neu eröffnet. Europäische Thinktanks, amerikanische Institute, deutsche Stiftungen, internationale NGOs. Sie alle suchen das Rampenlicht in Berlin. Warum also nicht auch regierungsnahe Vertreter Russlands oder der Türkei? Sie stehen für die neue Soft Power der harten Männer.



Das ist eine bemerkenswerte Umkehr der bisherigen Wirkungsrichtung von Soft Power. Seit dem Ende des Kalten Kriegs bemühten sich westliche Institutionen, den Osten zu durchdringen. Amerikanische Institute förderten pro-westliche Gruppen in Osteuropa. Deutsche Stiftungen, ob von Parteien oder Privatleuten, investierten in die Verbreitung von rechtsstaatlichen und demokratischen Ideen. Am wirkungsvollsten war die EU mit ihrer Nachbarschaftspolitik und den Erweiterungsverhandlungen. Die EU versuchte, sich die osteuropäische Nachbarschaft anzuverwandeln – und sich mit einem Ring gleichgesinnter Staaten zu umgeben. Leider blieben die Versuche, Russland wirklich einzubeziehen, schnell stecken. Und das Anbändeln mit der Türkei war unehrlich, siehe die EU-Beitrittsverhandlungen ab 2005.