Bundespräsident Joachim Gauck hat zwischenzeitlich über eine zweite Amtszeit nachgedacht. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte Gauck, er habe zwar die Tendenz von nur einer Amtszeit von Anfang an im Kopf gehabt. Im vergangenen Winter und später im Frühjahr habe er jedoch noch mal überlegt. "Bei dieser Unruhe in den öffentlichen Debatten, und es hat sich auch eine gewisse Veränderung des Lebensgefühls in Deutschland ereignet, da habe ich die Pflicht empfunden, noch mal intensiv nachzudenken." Er habe auch viel Zuspruch bekommen, im Amt zu bleiben.

Gauck hatte vor rund zwei Wochen angekündigt, er bewerbe sich 2017 aus Altersgründen nicht mehr um das Präsidentenamt. Damit läuft im Jahr vor der Bundestagswahl eine schwierige Kandidatensuche. In der Bundesversammlung, die am 12. Februar 2017 den Präsidenten wählt, hat die Union mit Abstand die meisten Sitze, aber keine eigene Mehrheit.

Auf die Frage, welche Hintergedanken Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wohl bei dem Wunsch einer zweiten Amtszeit von ihm gehabt habe, sagte Gauck, er wolle sich nicht in Merkels Kopf begeben. "Sie ist eine nüchterne Frau." Ihm sei aber klar, dass er Merkel mit seiner Entscheidung in eine schwierige Lage gebracht habe und wisse, dass es für sie einfacher gewesen wäre, wenn er noch ein zweites Mal angetreten wäre. "Aber ich will ganz deutlich sagen: Es war unendlich korrekt, ich würde fast sagen, vornehm, dass niemand mich genötigt hat aus der Politik."

Mit Blick auf die wachsende rechte Gewalt gegen Flüchtlinge und das Erstarken von Rechtspopulisten in Deutschland sagte Gauck, all das lasse ihn selbstverständlich nicht gleichgültig. Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte bezeichnete er als "widerliche Aktionen" und mahnte: "Da kann man nur sagen, jede einzelne ist eine zu viel."

Die Situation sei aber kein Grund für ihn gewesen, im Amt zu bleiben. Das Land sei stabil. Schließlich gebe es unendlich viel mehr engagierte Bürger, die sich gegen diese Zustände wendeten und die große Hilfsbereitschaft zeigten. Gauck sagte, die aktuelle Situation sei nicht mit der Zeit vor Hitler vergleichbar: "Natürlich gibt es am rechten und am linken Rand Systemverächter, die nennen das System, was wir offene Gesellschaft und Demokratie nennen. Aber kein Vergleich zur Zeit der Weimarer Republik, wo wir Institutionen hatten, aber zu wenig wache Demokraten." In Deutschland gebe es funktionierende Institutionen, eine gute Verfassung und eine starke Zivilgesellschaft.