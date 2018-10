Eintausend, vielleicht auch mehr: So viele Menschen sind allein in der vergangenen Woche im Mittelmeer ertrunken. Ganze Familien, ausgelöscht. Einzelschicksale, endgültig besiegelt.

Wir werden nie erfahren, was diese Männer und Frauen dazu getrieben hat, ihr Leben und das ihrer Kinder aufs Spiel zu setzen. Fest steht: Sie handelten in Not, sahen keinen anderen Ausweg. Manche mögen auf der Flucht vor politischer Verfolgung in Eritrea, vor Krieg und Zerstörung in Syrien gewesen sein; andere auf der Suche nach einer Perspektive für ihr Leben fernab der heimischen Armut und Verzweiflung. Viele dürften Anrecht auf Asyl gehabt haben, einige wären möglicherweise wieder abgeschoben worden. Doch das ist zweitrangig, denn eines haben sie gemein: Sie wurden von Europa im Stich gelassen, und sie bezahlten es mit ihrem Leben.

Barbara Lochbihler ist außen- und menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen im Europäischen Parlament und Vizepräsidentin des Menschenrechtsausschusses. Zuvor war sie zehn Jahre lang Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International.

Wie bezeichnend ist da die Stille, die in den letzten Tagen lauter kaum hätte sein können. Längst hat sich die europäische Politik, hat sich auch die deutsche Öffentlichkeit mit dem massenhaften Sterben im Mittelmeer abgefunden. Der Tod schutzsuchender Menschen scheint kaum noch Entrüstung, geschweige denn den Ruf nach einem grundlegenden politischen Umdenken wert zu sein. Allenfalls wird ein "weiteres tragisches Bootsunglück" bedauert. Unglücke aber erfolgen unerwartet, plötzlich. Was sich in dieser Woche zugetragen hat, war einmal mehr die unausweichliche Konsequenz einer völlig fehlgeleiteten europäischen Abschottungspolitik.

Dabei sollte doch alles besser werden: Als im Oktober 2013 vor der Küste von Lampedusa 366 Menschen ertranken, gab es nur wenige hochrangige europäische Politiker, die der italienischen Insel keinen Besuch abstatteten. Sie kondolierten, bereuten und versprachen einen grundlegender Wandel der europäischen Flüchtlingspolitik. Die Regierung in Rom ging voran und richtete mit Mare Nostrum eine eigene Seenotrettungsmission ein, die in nur einem Jahr rund 150.000 Menschen vor dem sicheren Ertrinken bewahrte. Als Italien aber europäische Unterstützung einforderte, kam auch aus Berlin eine deutliche Absage. Mare Nostrum wurde eingestellt, ersatzlos.

Was folgte, wird auf ewig ein Schandfleck europäischer Geschichte bleiben. So wurden nicht etwa sichere Fluchtwege geschaffen, die den Schutzsuchenden die gefährliche Überfahrt erspart und den Schleppern die Geschäftsgrundlage entzogen hätten. Vielmehr einigten sich die europäischen Mitgliedstaaten darauf, ihren Kontinent endgültig zur Festung auszubauen. Statt gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, wurden Grenzen geschlossen und Zäune errichtet.

Deals mit Autokraten und Diktatoren

Und so wurden die Probleme nicht gelöst, sondern sie werden auch weiterhin an andere Länder abgeschoben – an die Türkei, mitunter aber auch an einige der berüchtigtsten Diktatoren unserer Zeit. Erst kürzlich gelangten Dokumente an die Öffentlichkeit, in denen die EU-Mitgliedstaaten unverhohlen ihre Bereitschaft äußern, Länder wie den Sudan beim Eindämmen von Migrationsbewegungen unterstützen zu wollen. Zur Erinnerung: Umar al-Baschir, der sudanesische Staatspräsident, wird per internationalem Haftbefehl wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht. Erst vor wenigen Tagen ließ er Hunderte Eritreer widerrechtlich in ihr Herkunftsland deportierten, wo ihnen Verfolgung und Misshandlung drohen.

Auch in der Türkei soll es wiederholt zu illegalen Abschiebungen in syrische Kriegsgebiete gekommen sein. Menschenrechtsorganisationen berichten von gezielten Schüssen auf Flüchtende an der abgeriegelten Grenze zu Syrien, wo nicht nur eine Mauer errichtet wird, sondern nun auch Selbstschussanlagen platziert werden sollen. Dennoch ist es gerade der deutschen Regierung ein Anliegen, möglichst viele Schutzsuchende in die Türkei abzuschieben – in ein Land, das Geflüchteten bei Weitem nicht den Schutz bietet, der ihnen völkerrechtlich zusteht.

Vom humanistischen Erbe ist in der Präambel des europäischen Gründungsvertrages zu lesen, aus dem sich "die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen" entwickelt hätten. Europas Regierungen sind auf dem besten Wege, dieses Erbe zu verspielen.



Ungeachtet politischer Meinungsverschiedenheiten über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik gebietet der humanitäre Imperativ nämlich vor allem eines: Jedem einzelnen Menschenleben absolute Priorität einzuräumen. Wer diesen Grundsatz vernachlässigt, degradiert das fundamentalste aller Menschenrechte – das Recht auf Leben – zu einem von vielen Elementen in einer unförmigen Verhandlungsmasse. Wer behauptet, sein Auftrag als Politiker, als Mensch sei allein damit erfüllt, das Leid der anderen von sich und seinen Nächsten möglichst fernzuhalten, darf sich in letzter Konsequenz nicht wundern, dass das Mittelmeer von einem Symbol historischer Verbundenheit mit dem Rest der Welt zu deren tödlichster Grenze verkommen ist.