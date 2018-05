Was wird diese Woche wichtig – so heißt das neue Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.



In Deutschland wird nach den Angriffen in Würzburg, München und Ansbach eine neue Sicherheitsdebatte geführt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält den Anschlag von Ansbach für islamistisch motiviert. Belege dafür gibt es zwar noch nicht, aber die Einschätzung wird eine Rolle spielen auf dem anstehenden Klausurtreffen der bayerischen Landesregierung.



Nach dem Putschversuch in der Türkei haben Anhänger der Oppositionspartei CHP und der Regierungspartei AKP gemeinsam demonstriert. Mehrere Parteiführer treffen nun mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Ein gemeinsames Zeichen demokratischer Kräfte gegen den Militärputsch ist wichtig – allerdings steht zu Befürchten, dass die türkische Regierung mit Verhaftungen und Entlassungen Opposition und Kritiker einschüchtert und mundtot macht. Mehrere Spitzenpolitiker der EU haben das Vorgehen nach dem Umsturzversuch scharf kritisiert. Allerdings sind die Europäer zum Zuschauen verdammt: Die EU braucht Erdoğan als Partner in der Flüchtlingskrise, im Kampf gegen den IS und für die Lösung des Syrienkonflikts. Die Türkei ist wirtschaftlich wichtig und Nato-Partner – Die Beziehungen abzubrechen ist daher keine Option, die EU muss aber auf die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei reagieren.



Diese Woche treffen sich die US-Demokraten, um Hillary Clinton zur offiziellen Präsidentschaftskandidatin zu küren. Erneut erschüttert eine E-Mail-Affäre die Demokraten um Clinton, Parteichefin Debbie Wassermann ist bereits zurückgetreten. Clinton muss nach den Affären und der Auseinandersetzung im Vorwahlkampf mit Bernie Sanders die Partei hinter sich versammeln, um gegen Donald Trump zu gewinnen. Drei der vier Tage des Parteitages stehen unter dem Motto "together" oder "unity". Das allein wird aber nicht reichen.

Das sind unsere Themen in diesem Wochenausblick. Hier gibt es das Gespräch zum Nachhören: