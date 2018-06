Nordkorea hat trotz eines Verbots durch die Vereinten Nationen erneut Raketen abgeschossen. Drei ballistische Raketen seien in Richtung des Japanischen Meers abgefeuert worden, teilte der Generalstab in Seoul in einer Erklärung mit. Sie seien 500 bis 600 Kilometer weit geflogen.



Nordkorea hatte mit seinen Raketentests in den vergangenen Monaten wiederholt gegen UN-Resolutionen verstoßen. Südkorea und die USA hatten als Reaktion auf die Bedrohung vor anderthalb Wochen gemeinsame Pläne für die Stationierung eines Raketenabwehrsystems in Südkorea verkündet. Der Raketenschild THAAD richte sich einzig gegen Nordkorea, hatten die Verteidigungsministerien beider Länder erklärt. Nordkorea hatte daraufhin mit "Gegenaktionen" gedroht.

Im Januar hatte Nordkorea eine Atombombe zu Testzwecken gezündet, es war Pjöngjangs vierter Atomwaffentest. Dem schlossen sich eine Reihe von Raketentests an. Der UN-Sicherheitsrat beschloss deshalb Anfang März die bislang schärfsten Sanktionen gegen das isolierte Land.

Im Juni noch drohte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Amerika, dass sein Land ein "System strategischer Waffen" entwickle, mit dem die Vereinigten Staaten getroffen werden könnten. "Wir haben nun die sichere Fähigkeit, die Amerikaner im Pazifik konkret und umfassend anzugreifen", zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Nordkorea hatte zu Testzwecken zwei Mittelstreckenraketen des neuen Typs Musudan abgefeuert. Diese Rakete soll eine Reichweite von bis zu 4.000 Kilometern haben, womit sie auch den US-Stützpunkt auf der Pazifikinsel Guam treffen könnte.