Im Streit um ein Verbot der Vollverschleierung von Frauen und die doppelte Staatsbürgerschaft hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Stellung bezogen. Sie sieht in einer Burka ein Integrationshindernis und machte deutlich, dass ihre Regierung keine generelle Erlaubnis des Doppelpasses geben werde.

"Aus meiner Sicht hat eine vollverschleierte Frau in Deutschland kaum eine Chance, sich zu integrieren", sagte Merkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ließ aber offen, ob ein Verbot der Vollverschleierung unterhalb einer bundesweiten Regelung möglich ist. Die Kanzlerin delegierte das Problem dafür an ihren Bundesinnenminister. Bei der Lösung der "politischen und rechtlichen Abwägungsfrage" habe Thomas de Maizière ihre volle Unterstützung.



Der CDU-Politiker hält ein generelles Burka-Verbot für verfassungsrechtlich nicht möglich und spricht sich deshalb für punktuelle Verbote aus, etwa im Straßenverkehr, in Schulen, vor Gericht und in Ämtern. Er stellte sich damit gegen eine Reihe von Landesinnenminister seiner Partei, die inzwischen aber auf seinen Kurs eingeschwenkt sind. In Berlin hatten sich die Unionsinnenminister nach ARD-Informationen geeinigt: Die grundsätzliche Ablehnung der Burka in Deutschland wird es demnach nicht geben.

Noch kurz vor Beginn der Sitzung hatte Berlins Innensenator Frank Henkel seine Politik verteidigt: "Beim Burka-Verbot bin ich festgelegt", sagte der CDU-Politiker. "Die Burka ist ein Symbol der Unterdrückung, ein Käfig aus Stoff. Auch sein bayerischer Amtskollege macht sich Gedanken darüber, "wie wir diesen Fremdkörper in Deutschland möglichst klein halten können." Es sei im Alltagsleben wichtig, dass man sich gegenseitig klar erkennen könne, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem Straubinger Tagblatt. "Zum Beispiel als Prozessbeteiligter vor Gericht oder wenn eine Mutter einer Schülerin in die Elternsprechstunde kommt."



Herrmann verteidigte auch den Vorstoß für eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. "Es hat keinen Sinn, den deutschen Pass nach Belieben an Leute zu verteilen, die in ihrem Herzen in Deutschland noch nicht angekommen sind." Hier widerspricht ihm nicht nur Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht – "Die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein gutes Instrument des 21. Jahrhunderts" – , sondern auch die Kanzlerin: Den Doppelpass werde es weiterhin gebe, schließlich habe die große Koalition die Entscheidungspflicht für junge Menschen gerade erst aufgehoben. "Aber weiter gehen wir nicht", beruhigte Merkel, "und eine doppelte Staatsbürgerschaft generell zu erlauben, haben wir nicht vor."

Zugleich rief sie die deutschen Unternehmen dazu auf, noch mehr für die Integration im Land zu tun: "Die Wirtschaft zeigt schon viel Engagement, aber es kann noch mehr werden." Es gebe zwar schon viele Betriebe und Unternehmen, "von Handwerk und Mittelstand bis zu den großen Konzernen, die eine Menge für die Integration tun", betonte die Kanzlerin. Trotzdem müsse es noch weitere gemeinsame Anstrengungen geben: "Wenn sich Flüchtlinge über Arbeit in Deutschland integrieren, ist das ein Gewinn für alle." Ihre Koalition werde deshalb prüfen, welche bürokratischen Regelungen einem schnelleren Einstieg ins Berufsleben im Weg stehen.