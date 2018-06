Eric T. Hansen ist Amerikaner, Buchautor, Journalist und Satiriker, der sein halbes Leben in Deutschland lebte, heute in Berlin. Geboren in Washington, aufgewachsen in Kailua, Hawaii, lernte er Deutschland als mormonischer Missionar kennen – 1989 trat er aus dieser Kirche aus. Hansen studierte Linguistik und Literatur des deutschen Mittelalters, seine Artikel als freier Autor erschienen unter anderem in Variety, Hollywood Reporter, Washington Post, Süddeutscher Zeitung, in der ZEIT und auf ZEIT ONLINE. Er schreibt nichts ohne seine Lebensgefährtin Astrid Ule.