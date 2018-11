Offenbar befand der "Islamische Staat" sein Vorgehen in Nizza für erfolgreich: Mit dem Anschlag in Berlin wiederholte sich in vielen Details die tödliche Lkw-Fahrt vom 14. Juli in der südfranzösischen Stadt. Aber die größten Gemeinsamkeiten werden sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn deutsche Politiker das Ereignis für ihre Ambitionen nutzen. In beiden Ländern bietet die grausame Tat einen neuen Anlass für alte politische Parolen.

Dass es in Berlin wesentlich weniger Opfer als die 86 ermordeten Menschen in Nizza gibt, dürfte zweitrangig sein. Entscheidend für die Terroristen sind die erwartbaren Reaktionen auf ihre Anschläge. Und die ersten Tage nach dem Ereignis am Breitscheidplatz lassen vermuten, dass sich in Deutschland bald Ähnliches abspielen wird wie seit Juli in Frankreich.

Was passierte nach dem Anschlag im Nachbarland? Vielleicht ist der Burkini das aufschlussreichste Symbol für die vielen hilflosen Beschlüsse, die auf solche Ereignisse folgen. Mitten in der Badesaison suchten französische Politiker nach Rezepten, um die verängstigte Bevölkerung zu beruhigen. Alles, was sie fanden, war ein Burkiniverbot, also das Verbot eines bis dahin sehr selten getragenen Kleidungsstückes. Die meisten Touristen und Einheimischen hatten noch keine verschleierten Frauen am Strand gesehen. Trotzdem beschloss eine Stadt nach der anderen, künftig Burkinis zu verbieten und seinen Trägerinnen eine Buße von 35 Euro abzuknöpfen. Der Burkini sei unvereinbar mit dem säkularen französischen Staat.

Fortan patrouillierten Burka-Gendarme über die Strände, begleitet von Fotojournalisten aus aller Welt. Einige Burkiniträgerinnen lüfteten ihr Gewand und sprangen anschließend im Badeanzug ins Wasser, die hitzige Debatte aber konnten sie nicht löschen. Sie hat sicherlich kaum jemanden davon abgehalten, sich zu radikalisieren, und die Verbote wurden schließlich von einem Pariser Gericht als verfassungswidrig kassiert. Ein messbarer Erfolg war am anderen Ende der Welt festzustellen: Eine australische Modedesignerin, die über das Internet Mode für Musliminnen verkauft, machte seither Millionen mit ihren Burkinis.

Die französische Burkinidebatte könnte auch bald in Deutschland hochkochen. Die Sicherheits- und Flüchtlingsdebatten beider Länder ähneln sich in ihren Schleifen und Wiederholungen. Denn wie die AfD mit ihren völkischen Thesen die CDU bedrängt, hetzt in Frankreich der Front National. Schon kurz nach dem Anschlag begann die AfD, mit Demonstrationen und Schuldzuweisungen an Bundeskanzlerin Angela Merkel den Terror auszuschlachten. In Frankreich forderte der rechtsextreme Front National nur Minuten nach dem Anschlag, die Grenzen für Flüchtlinge zu schließen. Das tut sie schon seit ihrer Gründung vor Jahrzehnten, aber nun hallten ihre Worte in den Medien wieder. Und dass, obwohl der Attentäter von Nizza ein Franzose und kein Flüchtling war. Nun, fünf Monate und ein Attentat in Berlin später, wiederholen viele Politiker des Front National ihre Worte vom Sommer: Marion Maréchal-Le Pen, die Nichte von Parteichefin Marine Le Pen, twitterte am Montagabend, der Terrorist sei ein "Migrant" und Angela Merkel für das Attentat verantwortlich.

Berlin - "Euer Hass ist unser Ansporn" Am zweiten Abend nach dem Terroranschlag demonstrierten in Berlin linke und rechte Gruppierungen. Dabei kam es auch zu unangekündigten Aktionen Rechtsextremer. © Foto: ZEIT ONLINE

Macht ein Soldat Angst oder beruhigt er?

Auch der konservative Vorsitzende der Region Nizza, Christian Estrosi, blieb seinem Thema treu: Er hat seine Karriere in einer Region mit wohlhabenden Rentnern auf dem Thema Sicherheit aufgebaut. Am 15. Juli forderte er mehr Polizei und mehr Überwachung – obwohl die Stadt am Mittelmeer bereits mit 1.250 Kameras mehr Straßen und Plätze filmt als jede andere Stadt in Frankreich. Und obwohl mit mehr als 550 Gendarmen auch überdurchschnittlich viele Sicherheitskräfte hier arbeiten. Und obwohl all dies das Attentat auf der Strandpromenade nicht hat verhindern können.

Die schwarz-weiße Sicherheitsdebatte stand im seltsamen Widerspruch zu den farbenprächtigen Werbefilmen, mit denen die Côte d'Azur verloren gegangene ausländische Touristen anzulocken versuchte. Zum ersten Mal in seiner Geschichte musste Südfrankreich wie jetzt auch Berlin um seine Touristen fürchten. Direkt nach dem Anschlag machten rund ein Viertel weniger Menschen Urlaub am Mittelmeer. "Es ist schwer, einerseits Sicherheit zu vermitteln und andererseits das unbeschwerte Leben von vorher aufrechtzuerhalten", sagte Jean Leonetti, der Bürgermeister von Antibes, einer Nachbarstadt von Nizza. Der Mediziner ist bei den konservativen Republikanern bekannt für seine besonnenen Worte. "Macht ein Soldat den Menschen Angst oder beruhigt er sie? Das ist keine einfache Frage", sagt Leonetti. Bislang hat sich Nizza dazu entschieden, seine touristischen Ereignisse wie den Karneval im Februar und den Marathon im November stattfinden zu lassen – allerdings mit eingezäunten Tribünen und einer neuen Strecke für die Läufer abseits der Promenade.

Mit größerem Abstand zum Ereignis werden in Frankreich nun auch analytische Stimmen wieder wahrgenommen. Der Soziologe Laurent Mucchielli sagt in einem Interview mit der Zeitschrift L'Express, es sei nun die Zeit gekommen, das Problem des Terrorismus an der Wurzel zu packen: "Der 'Islamische Staat' ist eine Folge von politischen und militärischen Fehlern. Wer versteht die Außenpolitik von Frankreich? Wann, wo und warum steigen wir in Kriege ein, wann nicht? Es ist höchste Zeit für eine grundlegende Debatte." Tatsächlich ist die Außenpolitik des regierenden Sozialisten François Hollande und seiner Vorgänger inzwischen zum Thema im Wahlkampf geworden. Frankreich wählt im April seinen Präsidenten, Deutschland im September 2017 einen neuen Bundestag. Auch hier haben die Terroristen den Zeitpunkt der Anschläge sorgsam gewählt: Beide Länder erwischte es neun Monate vor den Wahlen.