Wohl kaum ein mittelständisches Unternehmen hat in Deutschland einen schlechteren Ruf als Heckler & Koch. Gegen den Waffenhersteller ermittelte das Zollkriminalamt, es gab Razzien, und selbst im Bundestag wurde es angeprangert. Jahrelang schien das Unternehmen nach dem Prinzip zu verfahren: Ist der Ruf erst ruiniert, exportiert es sich ganz ungeniert.

So tauchten Sturmgewehre vom Typ G36 in Libyen in den Depots des Diktators Muammar al-Gaddafi auf, wohin sie nie hätten gelangen dürfen. In Mexiko erhielten lokale Polizeibehörden das G36, die ebenfalls nicht hätten beliefert werden dürfen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat nach jahrelangen Ermittlungen nun Anklage erhoben gegen ehemalige Mitarbeiter von Heckler & Koch.

Doch nun scheint das Unternehmen seine Exportstrategie ändern zu wollen. "Wir wollen nur noch solide Länder beliefern, also zweifelsfrei demokratisch, eindeutig nicht korrupt und in der Nato oder Nato-nah", sagte ein anonymer Manager der Nachrichtenagentur dpa. Gegenüber der Tagesschau wurde ein Sprecher von Heckler & Koch etwas konkreter: "Aufgrund der restriktiven Genehmigungspraxis der Bundesregierung und unserer eigenen Compliance-Richtlinien" konzentriere man sich auf "Nato-Mitgliedsstaaten und assoziierten Staaten wie Japan, Australien, Neuseeland sowie die Schweiz".

Das wirkt wie eine überraschende Wende, und klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Wird das Unternehmen etwa zukünftig auf Gewinne verzichten, wenn ein nichtdemokratischer Kunde Waffen bestellen will? Schadet sich Heckler & Koch damit nicht selbst?

Nicht wirklich. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Oberndorf hat ohnehin viel zu tun: in Europa. Aus Frankreich kam gerade ein Großauftrag, der für jahrelange Auslastung sorgen dürfte: "Ab 2017 werden die Soldaten des Heeres, der Luftwaffe und der Marine mit der neuen Dienstwaffe ausgestattet. Der Vertrag sieht die Lieferung von 102.000 Sturmgewehren HK416F im Kaliber 5,56 mm x 45 Nato, 10.767 Granatwerfer HK269F im Kaliber 40 mm x 46, Zubehör, Munition, Ersatzteile und Servicedienstleistungen mit einer Laufzeit von 15 Jahren vor", teilte Heckler & Koch mit. Dazu kam ein Großauftrag aus Litauen im August 2016.

Nach den Terroranschlägen in Belgien und Frankreich sowie dem Amoklauf in München rüsten viele Polizeibehörden in ganz Europa auf. Baden-Württemberg hat 3.000 Waffen bestellt, in jeden Streifenwagen soll eine Maschinenpistole. Dabei soll es sich um ein Heckler-&-Koch-Produkt handeln. Niedersachsen orderte Tausende Pistolen bei HK – auch Brandenburg, Bremen und Hamburg bestellten dort Waffen. Die Liste neuer Kunden ließe sich noch länger fortsetzen.

Und auch die Bundeswehr sucht ein neues Sturmgewehr, das die Standardwaffe G36 von Heckler & Koch ablösen soll. Mangelnde Treffsicherheit bei Hitze in intensiven Feuergefechten hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen öffentlich dem Modell vorgeworfen. Heckler & Koch ging dagegen gerichtlich vor – und siegte. Trotz des Streits zwischen Verteidigungsministerium und Waffenhersteller bestellte die Bundeswehr für ihre Auslandseinsätze weiter bei den Oberndorfern. Und auch das neue Gewehr der Truppe könnte vom bisherigen Hoflieferanten stammen: "Heckler & Koch wird sich an der neuen Ausschreibung gerne beteiligen", teilte das Unternehmen im vergangenen Jahr mit.

Sich nun von umstrittenen Abnehmern zu trennen, von Diktaturen wie Saudi-Arabien etwa, dürfte Heckler & Koch wegen der vielen Aufträge leichter fallen als noch vor einigen Jahren. Die Auftragsbücher sind voll, und werden es auch zukünftig sein. Jüngst verkündeten führende europäische Politiker, dass nach der Wahl von Donald Trump nun Europa mehr für die eigene Sicherheit tun müsse. Höhere Verteidigungsausgaben dürften in den großen Staaten die Folge sein. In Oberndorf dürften solche Statements mit Freude gehört werden: "Als führender internationaler Lieferant ist Heckler & Koch ein wichtiger Baustein in der Versorgungskette der Sicherheitsinfrastruktur Deutschlands und der Nato-Partner", sagt Andreas Heeschen, Geschäftsführer von Heckler & Koch.

Exporte nach Saudi-Arabien und an andere Staaten außerhalb des Bündnissystems dürfte Heckler & Koch deshalb künftig nicht mehr brauchen. Schwieriger sind sie auch geworden. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat Exporte nach Saudi-Arabien stark eingeschränkt. Dort produziert eine Firma das G36 von Heckler & Koch zwar in Lizenz, doch seit Monaten soll die Produktion stocken, weil die Zulieferung aus Deutschland nicht funktioniert.