Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, bei ihrem Besuch in der Türkei die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze einzufordern. "Deutschland muss dem Nato-Partner klar sagen: Wir beharren auf Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, auf faire Verfahren, Pressefreiheit und die Wahrung der Grundrechte", sagte Schulz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Merkel reist an diesem Donnerstag zum ersten Mal nach dem Putschversuch im Sommer zu politischen Gesprächen nach Ankara.



Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist seit Langem angespannt, zugleich sind die Regierungen beider Länder auf eine Partnerschaft angewiesen. Bei ihren Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und Ministerpräsident Binali Yıldırım will Merkel unter anderem Fortschritte für das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei erzielen. Sie will aber auch über die Einschränkungen von Grundrechten in der Türkei sprechen. Seit dem Putschversuch im Sommer geht die türkische Regierung mit aller Härter gegen mutmaßliche Beteiligte und allgemein gegen Regierungskritiker vor.

Schulz sagte, die Türkei sei zwar das Land, das die meisten Flüchtlinge aufnehme. "Aber das kann keine Rechtfertigung für die bedenklichen rechtsstaatlichen Entwicklungen sein." SPD-Generalsekretärin Katarina Barley appellierte an Merkel, dem türkischen Präsidenten "ohne falsche Zurückhaltung" gegenüberzutreten. "Ich erwarte, dass sich Merkel für die zahllosen unschuldig in der Türkei Inhaftierten einsetzt", sagte Barley der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) warnte, das türkische Parlament sei dabei, sich selbst und die Demokratie abzuschaffen. "Es hat grünes Licht gegeben für ein Referendum in diesem Frühjahr, mit dem Erdoğan die Türkei zu einer Diktatur umbauen will. Das wäre das Ende der parlamentarischen Demokratie und des Rechtsstaates in der Türkei", sagte sie der Passauer Neuen Presse. Merkel müsse bei diesem Besuch auch Oppositionelle treffen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière äußerte sich ebenfalls besorgt. "Die Entwicklung der demokratischen Verhältnisse, der Umgang mit der Justiz gibt Anlass zur Sorge", sagte der CDU-Politiker dem Blatt.

Die Chefin der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, warf Merkel vor, mit ihrem Besuch den "islamistischen Autokraten Erdoğan" zu hofieren, von dem allgemein bekannt sei, dass er Islamisten und Terrormilizen weltweit unterstütze und finanziere. Merkel müsse deutlich machen, dass sie Erdoğans Kurs hin zu einer Diktatur nicht unterstütze, sagte sie der Rheinischen Post.

Türkei kritisiert deutschen Schutz für Gülen-Anhänger

Seit Juli 2016 sind in der Türkei Zehntausende Menschen entlassen oder verhaftet und die Medien stark eingeschränkt worden. Amnesty International in Istanbul berichtete jüngst, inzwischen seien beinahe 400 Nichtregierungsorganisationen dauerhaft geschlossen worden, fast ein Drittel der weltweit inhaftierten Journalisten befänden sich nun in der Türkei in Haft.

Erdoğan wirft deutschen Politikern unter anderem vor, nach dem Putschversuch, für den er den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen verantwortlich macht, zu wenig Solidarität gezeigt zu haben. Er bemängelt außerdem, dass die Bundesregierung nicht gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Gülen-Bewegung in Deutschland vorgehe. Im Streit um die Visafreiheit für Türken bei EU-Reisen hat er mit der Aufkündigung des Flüchtlingspaktes mit der EU gedroht, zu dessen Architekten Merkel zählt.