Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown hat ein "sehr hartes" Vorgehen gegen die von US-Präsident Donald Trump geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt. "Wir werden das menschlich Richtige machen", sagte der demokratische Politiker in einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC. "So behandelt man Menschen nicht."

Infografik: Wo die Grenze zwischen Mexiko und den USA verläuft 100 km Karten­ausschnitt Los Angeles Pazifik SAN DIEGO Tijuana USA Yuma Auf 1.130 km Länge stehen Zäune oder andere Barrieren (rot eingefärbt) Autos stauen sich am Grenzübergang in Tijuana Phoenix MexiKo TuCSon Es gibt 48 Grenz­übergänge zwischen den USA und Mexico Rio Grande Metallzaun an der Grenze in Nogales Ciudad Juárez Chihuahua Der natürliche Verlauf des Rio Grande bestimmt die Grenzlinie und erschwert eine lückenlose Überwachung Eagle Pass San Antonio Grenzübergang in Laredo/Texas Reynosa Houston Golf von Mexico 100 km Los Angeles Karten­ausschnitt Pazifischer Ozean SAN DIEGO Tijuana Vereinigte Staaten Yuma Autos stauen sich am Grenzübergang in Tijuana Auf knapp 1.130 km der Grenze stehen bereits Zäune oder andere Barrieren (rot eingefärbt) Phoenix MexiKo TuCSon Es gibt 48 Grenz­übergänge zwischen den USA und Mexico Metallzaun an der Grenze in Nogales Rio Grande Ciudad Juárez Chihuahua Der natürliche Verlauf des Rio Grande bestimmt die Grenzlinie und erschwert eine lückenlose Überwachung Eagle Pass San Antonio Grenzübergang in Laredo/Texas Reynosa Houston Golf von Mexico + Komplette Grenze einblenden

Die Pläne verglich Brown mit der Berliner Mauer. "Ich denke, wir Amerikaner sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir radikale Veränderungen wie eine neun Meter hohe Mauer vornehmen, die manche drinnen und manche draußen lässt", sagte der Gouverneur. 25 Prozent der Bewohner Kaliforniens seien im Ausland geboren. "Das ist unsere Dynamik", sagte Brown mit Verweis auf Silicon Valley und die starke Landwirtschaft in dem Bundesstaat.

Im Wahlkampf hatte Trump als Maßnahme gegen die illegale Einwanderung eine mehr als 3.200 Kilometer lange Grenzmauer zu Mexiko versprochen. Unternehmen sollen derzeit Vorschläge zum Bau der Anlage einreichen. Ein Teil der Mauer soll aus Zement errichtet werden, ein zweiter Teil aus Zäunen. Die Grenzbefestigung soll für Menschen unüberwindbar sein und bis mindestens 1,80 Meter in die Tiefe gehen, um Tunnelbauten unter der Mauer hindurch unmöglich machen. Auf der amerikanischen Seite soll die Farbgebung "ästhetisch ansprechend" sein, wie es in der Ausschreibung des Heimatschutzministerium heißt.

Unklar ist weiterhin, wie das Projekt finanziert werden soll. Einem internen Bericht zufolge könnte die Grenzanlage bis zu 21,6 Milliarden US-Dollar kosten. Trump hatte im Wahlkampf von zwölf Milliarden US-Dollar gesprochen, die durch Importzölle auf mexikanische Güter finanziert werden sollen.