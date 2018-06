Die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene haben begonnen. Zuerst trifft man sich zu zweit - heute sind FDP und Grüne dran. Wir schauen mit ZEIT-ONLINE-Politikredakteur Fabian Federl auf die Juniorpartner, die mal sehr weit voneinander entfernt waren: Was sind die Gemeinsamkeiten und wo werden sie nur schwer zusammenkommen?

Europa könnte heute neuen Schub bekommen: Die EU-Staatschefs treffen sich zum Gipfel in Brüssel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Gelegenheit nutzen, die anderen Regierungschefs auf seine Ideen einzustimmen - mit Angela Merkels Hilfe. Welche Ideen sind das genau und wie viel Visionäres steckt in ihnen? Das erklärt Steffen Dobbert aus dem ZEIT-ONLINE-Politikressort.

