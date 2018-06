Jetzt also doch: Horst Seehofer zieht sich als Ministerpräsident Bayerns zurück, Markus Söder übernimmt. Was der in Bayern vorhat und ob er auch mal in Berlin vorbeischaut, wenn es um die Gespräche über eine mögliche neue große Koalition geht, darüber sprechen wir mit Ferdinand Otto, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE.

Wie geht es Ihnen eigentlich? Sind Sie ein bisschen "untersommert" oder bloß "netgeflixt"? Seit einem Jahr fragen wir unsere Leser auf ZEIT ONLINE nach Ihrer Stimmung. Welches Ereignis den Usern in diesem Jahr wirklich schlechte Stimmung gemacht hat und wie viele Leute uns täglich ihre Gefühlslage verraten, darüber sprechen wir mit unserem Data-Scientist Andreas Loos.

Außerdem: Warum Sie vielleicht bald nicht mehr einen ganzen Arbeitstag opfern müssen, um auf einen Fernsehtechniker zu warten.



Alle Folgen unseres Podcasts Was Jetzt? finden Sie auf unserer Themenseite.