Die Entscheidung der SPD für Koalitionsverhandlungen mit der Union fiel denkbar knapp aus. Nur 56,4 Prozent der Delegierten auf dem Parteitag stimmten mit Ja. Das letzte Wort haben aber am Ende die Parteimitglieder. NRW-Juso-Chef Frederick Cordes hat nun mit dem Slogan "Ein Zehner gegen die Groko" Gegner einer großen Koalition dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten und gegen einen Koalitionsvertrag zu stimmen. Einige SPD-Landesverbände verzeichnen zahlreiche Eintritte. Darüber sprechen wir mit Christian Bangel, Chef vom Dienst bei ZEIT ONLINEund Autor des Romans Oder Florida, in dem zufällig eine Gruppe von Hausbesetzern in den 1990er Jahren versucht, die SPD in Frankfurt (Oder) zu übernehmen …

Die Oscarnominierungen sind bekannt gegeben worden. Es gibt einen klaren Favoriten: 13 Nominierungen gibt es für Shape of Water. Seit einiger Zeit denkt man allerdings bei Hollywood gleichzeitig an die #MeToo-Debatte, an Macht- und sexuellen Missbrauch und an zu viele weiße Männer. Wir fragen ZEIT-ONLINE-Autorin Barbara Schweizerhof nach den Details.

