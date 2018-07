Jedes Jahr treffen sich Spitzenpolitiker, Wissenschaftler, Manager und Journalisten in Davos in der Schweiz, um über die Weltwirtschaft zu beraten. Doch 2018 scheint alles anders: Donald Trump, der Präsident der USA, setzt statt auf Freihandelsabkommen auf Strafzölle. Der Chefredakteur von ZEIT ONLINE, Jochen Wegner, ist in Davos vor Ort. Im Podcast erklärt er, warum Donald Trump der Einladung gefolgt ist.

Am Abend wird der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Im Vorfeld der Preisverleihung gab es Protest, weil zahlreiche Drehbuchautoren und -autorinnen keine Einladung erhalten hatten – obwohl ihre Arbeit für die nominierten Filme und Serien unentbehrlich war. Mit Carolin Ströbele, Kulturredakteurin bei ZEIT ONLINE, sprechen wir über fehlende Wertschätzung und die schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche.



Und außerdem: In Ägypten gibt es eine Fatwa gegen Bitcoin – was viele Anleger aber nicht zu stören scheint.



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie auf unserer Themenseite.