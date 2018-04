Emmanuel Macron hatte viel vor, als er vor einem Jahr an der Spitze der Bewegung En Marche sein Amt als Präsident von Frankreich antrat. Eine große Erneuerung der EU, großangelegte Reformen, eine neue Art der Politik. Macrons Pläne für Europa kommen aber kaum voran. Gegen seine Reformen auf dem Arbeitsmarkt regt sich gleichzeitig deutlicher Widerstand. Von den Eisenbahnern über die Pflegekräfte bis zu den Justizmitarbeitern sind zahlreiche Berufsgruppen in den Streik getreten. Muss Macron um seine Reformpläne fürchten? Darüber sprechen wir mit Karin Finkenzeller, die für ZEIT ONLINE aus Frankreich berichtet.

Für viele Menschen in der westlichen Welt ist es kaum vorstellbar, nicht einfach ins Kino gehen zu können. Doch in Saudi-Arabien hatte das Königshaus vor 35 Jahren öffentliche Filmvorführungen und Konzerte verboten. Aber heute öffnet dort erstmals wieder ein Kino. Kronprinz Mohammed bin Salman will das Land – in dem die Bürger im Schnitt gerade mal 29 Jahre alt sind – etwas liberalisieren.



Wir haben diese Folge aktualisiert. Das zweite Interview wurde aufgrund eines Fehlers entfernt.

