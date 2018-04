Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington. Im Vergleich zum pompösen dreitägigen Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in dieser Woche wird Merkels Kurzbesuch eher schlicht. Die Themen werden jedoch ähnliche sein. Insbesondere die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU sind ein Streitpunkt. Im März hatte Trump die Europäische Union noch von seinen neu eingeführten Importzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Aber die Ausnahmeregelung läuft zum 1. Mai aus. Die Bundesregierung rechnet nicht mit einer weiteren Verlängerung. Marcus Gatzke, Leiter des Ressorts Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE, erklärt, welche Taktik Merkel im Gespräch mit Trump wählen könnte.



In der Türkei wählen die Bürgerinnen und Bürger am 24. Juni vorzeitig ein neues Parlament und den Präsidenten. Eigentlich sollte es erst im November 2019 wieder Wahlen geben. Mit dem neuen, eineinhalb Jahre früheren Termin will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Umstieg auf das Präsidialsystem beschleunigen. Im Referendum im April 2017 hatte eine knappe Mehrheit für die neue Verfassung gestimmt, aber erst nach der Wahl kann sie vollständig in Kraft treten. Ob es überhaupt eine Opposition gibt, die sich noch gegen Erdoğans absoluten Machtanspruch stellen kann, darüber spricht Hasan Gökkaya, Redaktuer für Politik und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE.

