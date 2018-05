Pisa gilt als Chiffre des Scheiterns für die deutschen Schulen. An der ersten Runde der internationalen Vergleichsstudie hatten 43 Staaten teilgenommen, Deutschland landete auf den hinteren Rängen. Pisa steht für »Programme for International Student Assessment« und wird alle drei Jahre von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt. Veröffentlicht werden die Ergebnisse mit einem Jahr Verzögerung, Pisa 2000 löste also erst 2001 Aufregung aus. Getestet wurden in Deutschland dabei rund 5000 Schüler aus 219 Schulen. Geprüft werden bei Pisa Lesevermögen sowie mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung. Es geht hierbei nicht um das Abfragen erlernten Wissens, sondern ermittelt wird die Fähigkeit der Schüler, Probleme zu lösen, Wissen anzuwenden. Verteilt werden auch Fragebögen, die Auskunft geben sollen über den familiären Hintergrund der Schüler und ihre Lerngewohnheiten. So können die Forscher den Zusammenhang zwischen vorhandenen Fähigkeiten und sozialer Herkunft ermitteln.