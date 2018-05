US-Präsident Donald Trump geht weiter von einem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur aus. "Es geht sehr gut voran. Wir blicken auf den 12. Juni in Singapur. Das hat sich nicht geändert", sagte Trump. Es gebe eine Menge guten Willens. Man könne bei der atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel erfolgreich sein.



Erst am Donnerstag hatte Trump das geplante Treffen in Singapur abgesagt. Tags darauf schrieb er aber auf Twitter, dass er einen Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber am 12. Juni in Singapur doch noch für möglich hält.

Am Samstag hatten sich Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen getroffen. Das Treffen stand auch vor dem Hintergrund der Bemühungen, doch noch einen Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump über das nordkoreanische Atomprogramm zustande zu bringen.

Nordkorea ist nach den Worten von Südkoreas Präsident Moon Jae In weiterhin zu einem Gipfeltreffen bereit. Zudem strebe Kim weiter nach der "kompletten Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel", sagte Moon vor Reportern in Seoul. Nordkoreas Machthaber habe ihm zudem versichert, er sei willens, eine Konfrontation für einen erfolgreichen nordkoreanisch-amerikanischen Gipfels zu beenden.

US-Regierungsvertreter zweifelt an Gipfeltermin

Nach den Worten eines US-Regierungsvertreters ist der Termin 12. Juni indes nicht länger zu halten. Grund sei der Zeitmangel und der nötig Planungsaufwand, sagte ein Mitarbeiter im Weißen Haus bei einem Pressebriefing. Auf Arbeitsebene sei "ein gewisses Maß an echtem Dialog" mit nordkoreanischen Kollegen nötig, um sicherzugehen, dass die Agenda klar sei, wenn Trump und Kim sich tatsächlich treffen und verhandeln sollten und dann "hoffentlich einen Deal erzielen." Selbst wenn das Treffen von Trump und Kim wieder angesetzt werden sollte, wäre eine Abhaltung am 12. Juni "unmöglich", zitierte ihn die New York Times.

Trump warf der Zeitung am Samstag vor, die Quelle für den Bericht erfunden zu haben. Das Blatt habe sich auf einen Regierungsvertreter berufen, der "nicht existiert", twitterte er. "WIEDER FALSCH! Nutzt echte Personen, keine ausgedachten Quellen."

Der Regierungsvertreter hatte sich indes vor einer großen Gruppe von Reportern bei einem Hintergrundgespräch geäußert. Vorab wurde vereinbart, dass der Mitarbeiter nicht namentlich zitiert werden dürfe. Trump hat sich wiederholt öffentlich über die Nutzung von Quellen in Medienberichten empört und Informationen unter Berufung auf nicht namentlich genannte Regierungsvertreter als "Fake News" bezeichnet. Doch beraumt das Weiße Haus regelmäßig Pressebriefings mit Mitarbeitern an, die auf Anonymität bestehen – eine Praxis, die auch frühere US-Regierungen angewandt haben.