Reicht den Christsozialen aus, was Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beim EU-Gipfel in der Asylpolitik herausverhandelt hat? Am Sonntag wollen CDU und CSU getrennt voneinander beraten, wie es im sogenannten Asylstreit der Union weitergeht. Bereits am Samstagabend will sich Merkel laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) treffen, um den Konflikt zu entschärfen. Demnach hatte sich Seehofer zuvor mit den Experten seines Ministeriums besprochen.



CSU-Politikerinnen und -Politiker zeigten sich am Samstag positiv gestimmt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa begrüßte die Beschlüsse, sieht aber weiter Bedarf für nationale Maßnahmen. "Natürlich ist das, was in Brüssel erreicht wurde, mehr als ursprünglich gedacht", sagte er vor einem CSU-Bezirksparteitag. Ohne den Druck der CSU wären die Beschlüsse aber nicht zustande gekommen. Zugleich betonte er, dass das Ergebnis nationale Maßnahmen gestatte. Deutschland müsse handeln.

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner rief ihre Partei zur Mäßigung auf. "Es darf nun kein weiteres Anheizen mehr geben", sagte die stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Nach dem EU-Gipfel kommt aus ihrer Partei Zustimmung und Kritik zu den Ergebnissen und zu Merkels Vorschlag, anderswo in der EU registrierte Asylsuchende in sogenannten Ankerzentren unterzubringen.

"Ankerzentren sehen wir sowieso vor. Das wäre eine geeignete Maßnahme, mit diesen Flüchtlingen umzugehen", sagte auch Ex-CSU-Chef Erwin Huber der FAS. Kritik äußerte dagegen der Bundestagsabgeordnete Michael Frieser, der das Ergebnis mit Blick auf die Forderungen seiner Partei als "weder wirkungsgleich noch adäquat" bezeichnete.

Schnellere Rückführungen und Ankerzentren

Merkel hat bei ihren Verhandlungen in Brüssel offenbar von 14 Ländern Zusagen zur beschleunigten Rückführung von Migrantinnen und Migranten erhalten. Das berichteten am Samstag die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ein achtseitiges Schreiben der Kanzlerin an die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartner SPD und CSU.



Die Menschen sollen in Deutschland in sogenannten Ankerzentren untergebracht werden. In den Unterkünften soll eine erweiterte und mit Sanktionen belegte Residenzpflicht gelten – die Betroffenen bekommen also Auflagen, die verhindern sollen, dass sie sich aus den Einrichtungen entfernen. Zudem soll eine Verteilung auf die Kommunen ausgeschlossen werden.



Betroffen sind dann nicht nur jene Migrantinnen und Migranten, die unter einen grenznahen Rücknahmemechanismus fallen, wie ihn Merkel am Rande des Brüsseler EU-Gipfels mit Griechenland und Spanien vereinbart hat. Auch solche, die versuchen, offizielle Grenzkontrollen zu umgehen und über die sogenannte grüne Grenze nach Deutschland zu kommen, sind Teil der Abkommen. Die Details der Verhandlungen soll Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aushandeln.