Nicht nur die CSU streitet mit ihrer Schwesterpartei CDU über den richtigen Umgang mit Flüchtlingen. Wenn am Donnerstag in Brüssel die 28 Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, wird das Thema Migration den EU-Gipfel bestimmen. Am Ende ist es auch ein Ideenstreit: In welche Richtung soll sich Europa entwickeln? Braucht die EU gerade in diesen Zeiten mehr Integration, so wie es der französische Staatspräsident Emmanuel Macron fordert? Oder ist gerade mehr Europa das Problem und viel mehr Entscheidungen sollten auf Ebene der Nationalstaaten getroffen werden – so wie es etwa der ungarische Premier Viktor Orbán fordert?



Unstrittig ist: Die EU muss zurzeit viel Grundsätzliches klären. Wie solidarisch sind die Mitgliedsstaaten untereinander? Das betrifft das Migrationsthema, aber auch Finanz- und Wirtschaftsfragen. Das mag vielleicht erst einmal recht abstrakt klingen, doch am Ende haben die Entscheidungen in Brüssel ganz konkrete Konsequenzen für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger, etwa bei der Flüchtlingsfrage. Wenn Mitgliedsstaaten wieder Grenzkontrollen einführen, behindert das die Reisefreiheit in der EU.



Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie nach Ihrem Europabild fragen. Welches Europa wollen Sie? Wo profitieren Sie von Europa, was ärgert Sie? Glauben Sie an eine gemeinsame Wertebasis der 28 Mitgliedsstaaten?



