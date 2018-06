Im Streit um eine Reform der Eurozone haben sich Deutschland und Frankreich offenbar angenähert. Vor dem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron am Dienstag erklärte sich die französische Regierung zu weitgehenden Zugeständnissen bereit, berichtete die Süddeutsche Zeitung.

Dem Bericht zufolge akzeptiert Frankreich, dass Euroländer finanzielle Vorteile, die ihnen in Krisenzeiten durch einen gemeinsamen EU-Haushalt gewährt werden, später zurückzahlen. Ein Staat dürfe seine Zahlungen in den Haushalt einstellen, wenn er unverschuldet in eine Notlage gerate. Wenn sich die wirtschaftliche Lage wieder verbessere, müssten die Beträge jedoch nachgezahlt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte für das Treffen mit Macron in Meseberg gemeinsame Antworten auf die Herausforderungen für Europa angekündigt. Bereits am Wochenende sprach der französische Finanzminister von einer nahenden Einigung zur Reform der Eurozone. Eine Vereinbarung beim deutsch-französischen Spitzentreffen sei in Reichweite, sagte Le Maire nach Gesprächen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Hamburg.

Aus europäischen Kreisen hieß es, dass "echte Fortschritte" bei sensiblen Punkten gemacht worden seien, vor allem in der Frage des von Frankreich geforderten Haushalts für die Eurozone. Es blieben noch zwei, drei wichtige Punkte, die aber klar umrissen seien, berichtete die Deutsche Presse Agentur.



Merkel lobt Fortschritte

Macron hatte im vergangenen September weitreichende Vorschläge zum Umbau der EU und zur Stärkung der Währungsunion vorgelegt. Zentrale Punkte von Macrons finanzpolitischen Plänen stießen in Berlin aber auf Widerstand oder Bedenken. Die Idee eines Eurozonenbudgets ist in Merkels Union, insbesondere bei der CSU, sehr unpopulär.

Merkel äußerte sich am Samstag in ihrem Videopodcast zu der europäischen Reformdebatte. Dabei hob sie den Bereich einer gemeinsamen Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik hervor: "Hier sind wir ein ganzes Stück vorangekommen", sagte die Kanzlerin.

Die deutsch-französische Freundschaft sei seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges für jeden Bundeskanzler und auch für sie von überragender Bedeutung, betonte Merkel. Sie sei "wichtig für das Friedenswerk Europa", aber sie müsse "angesichts vieler Veränderungen auch immer wieder gepflegt und erneuert werden".