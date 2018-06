von: User/in CYS

Der Nationalstaat ist angesichts globaler Phänomene wie der Klimaveränderung und der Migration überholt. Es ist an der Zeit, den Nationalstaat zu überwinden. Die EU scheint dafür ein interessanter Ansatz zu sein.

Gemeinsam Lösungen zu finden, ist Europa in den letzten 70 Jahren immer wieder gelungen – und es war bei Weitem nicht immer einfach, wie die jetzige Debatte wieder bestätigt. Und trotzdem: 28 Staaten können gemeinsam mehr verrichten als 28 einzelne, die auf ihren Positionen verharren.

Ich wünsche mir ein Europa, das in den Köpfen der Menschen präsent ist. Letztendlich verdanken wir der EU die 70 letzten friedlichen Jahre und einen großen Wohlstand. Europa ist der sicherste, sauberste und wohlhabendste Kontinent der Welt. Und der europäische Markt ist der größte der Welt. Tagtäglich bezahlen 500 Millionen Menschen mit dem Euro.

Wenn man möchte, kann man einfach mal so von Lissabon zum Nordkap fahren, ohne dass jemand fragt, wohin man will und was man dabeihat. Man kann das weitestgehend, ohne Geld zu wechseln und Zeit an Grenzen und Schlagbäumen zu verlieren. Dass sich die europäischen Staaten so schnell zusammengeschlossen haben, ist fast ein Wunder. Es dürfte klar sein, dass nicht alle sofort gleicher Meinung sind und das ist auch gut so.

François Mitterrand, der ehemalige französische Staatspräsident, sagte einmal: »Le nationalisme, c’est la guerre.« Nationalismus bedeutet Krieg. Ich denke, er hat recht.