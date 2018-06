Der Präsidentschaftskandidat der größten türkischen Oppositionspartei CHP hat eine grundlegende Erneuerung seines Landes versprochen. "Morgen wird es eine ganz andere Türkei geben", sagte Muharrem İnce vor Hunderttausenden Menschen im Istanbuler Stadtteil Maltepe einen Tag vor den Wahlen.



Er kündigte an, die Justiz unabhängig zu machen und den Beitrittsprozess mit der EU voranzutreiben. "Sofort nachdem ich gewählt werde, werde ich die Hauptstädte in Europa besuchen", sagte er. "Wir werden die Verhandlungen mit der Europäischen Union beschleunigen." Konsequenzen könnte ein Wahlerfolg İnces für die mehr als 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei haben: İnce sagte, er wolle auf ihre Rückführung nach Syrien hinarbeiten.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union sind schon länger angespannt, ein möglicher Beitritt des Landes zur EU ist faktisch gestoppt. Die EU kritisiert unter anderem die Verhaftungen und Entlassungen Tausender Richter, Militärangehöriger, Lehrer, Journalisten und Oppositioneller nach dem Putschversuch vor zwei Jahren. Mit der Abwendung vom Westen nähert sich die Türkei unter Recep Tayyip Erdoğans Präsidentschaft zudem Russland an. So unterstützt das Land im Syrien-Krieg den syrischen Diktator Baschar al-Assad und gehört damit zur Allianz von Russland und dem Iran.



Erdoğan verwies bei fünf Wahlkampfveranstaltungen ebenfalls in Istanbul auf die Entwicklung des Landes in den vergangenen 16 Jahren unter AKP-Regierung. Er versprach, die Türkei werde unter seiner Führung unter die zehn meistentwickelten Länder der Welt aufsteigen. Zudem kündigte er freie und faire Wahlen an. "Wir haben alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen", versicherte Erdoğan vor Tausenden Zuschauern bei einer Großkundgebung in Istanbul. Wähler könnten Sicherheitskräfte in die Wahllokale bitten, wenn sie Probleme hätten.



Oppositionsparteien wollen weitaus mehr Beobachter schicken als bei früheren Wahlen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa will etwa 330 internationale Beobachter aus 44 Ländern einsetzen. Der deutsche Wahlbeobachter und Linken-Bundstagsabgeordnete Andrej Hunko darf trotz der Proteste von Bundesregierung und OSZE nicht in die Türkei einreisen.



Deutsche HDP-Unterstützerin soll festgenommen worden sein

Unterdessen wurde am letzten Wahlkampftag in der türkischen Stadt Edirne eine deutsche Sängerin mit kurdischen Wurzeln festgenommen. Die Frau sei bei einer Wahlkampftour der prokurdischen Oppositionspartei HDP dabei gewesen, teilte der HDP-Politiker Murat Amil mit. "Unser Wahlkampffahrzeug wurde angehalten und unsere Freundin Hozan Canê wurde festgenommen", schrieb Amil auf Twitter. Grund für ihre Festnahme waren kurdischen Medienberichten zufolge Beiträge in sozialen Netzwerken. Die Frau werde derzeit von der Polizei befragt.

In der Türkei finden am Sonntag vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan geht als Favorit in die Wahl, doch ist offen, ob er in der ersten Runde eine Mehrheit erhält. In einer der letzten Umfragen kam Erdoğan auf 48,2 Prozent vor Oppositionskandidat Muharrem İnce mit 29,1 Prozent. Verfehlt Erdoğan am Sonntag die absolute Mehrheit, muss er am 8. Juli in eine Stichwahl – vermutlich gegen İnce. Dann könnten andere Oppositionsparteien den CHP-Kandidaten gegen Erdoğan unterstützen.