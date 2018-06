In der Türkei wählen die Bürger am Sonntag ein neues Parlament und sie wählen ihren Präsidenten. Dass der wieder Recep Tayyip Erdoğan heißt, ist gar nicht so sicher, wie man vielleicht lange dachte. Warum diese Wahlen so spannend sind und wieso Erdoğans Beliebtheit nachgelassen hat, erklärt Hasan Gökkaya, er ist Politik- und Gesellschaftsredakteur bei ZEIT ONLINE.



Und dann spielt da ja noch Deutschland. Sie wissen schon, WM und so. Wunder Punkt in spe. Wen stellt der Bundestrainer auf? Wir hätten da ein paar Tipps. oder vielleicht haben Sie sogar die besseren?

Immer mehr Firmen sammeln immer mehr Daten von ihren Kunden, also von uns allen. Was sie damit wirklich machen, wissen wir nicht. In den vergangenen Jahren sind jedoch Bedenken laut geworden, dass Technologiefirmen Nutzer manipulieren oder Daten missbrauchen. Gemeinsam mit internationalen Medienunternehmen suchen wir von DIE ZEIT und ZEIT ONLINE daher nach Whistleblowern aus der Technologieindustrie. Über den Aufruf sprechen wir mit Holger Stark, Mitglied der Chefredaktion und Leiter Investigativ von DIE ZEIT.

